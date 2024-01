Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR , Cristian Pistol, a anuntat pe pagina sa de Facebook ca pe data de 15 martie vor incepe lucrarile pentru proiectarea si executia Sectiunii Suplacu de Barcau ndash; Chiribis, a Autostrazii Transilvania "Pentru…

- Deputatul Andi Cristea, Raportor al Consiliului Europei pentru Metaverse, a fost prezent ca speaker la evenimentul CEE Innovation Day, organizat de Meta (Facebook). Evenimentul, deschis de Ambasadorul SUA, Mark Brzezinski, a avut ca teme principale dezvoltarea rapida a inteligenței artificiale, metaverse…

- Bestseller-ul The Book of Mirrors / Cartea Oglinzilor, cartea scriitorului și jurnalistului roman Eugen Ovidiu Chirovici ajunge pe marile pe marile ecrane din intreaga lume. Anunțul a fost facut duminica de autor pe pagina sa de Facebook:” Dragi prieteni, Vești bune despre Sleeping Dogs! Drepturile…

- S-a deschis larg robinetul promisiunilor cu iz electoral. Dupa ce a anunțat cum ar urma sa creasca pensiile, premierul Marcel Ciolacu a facut o precizare și despre creșterea salariului minim. Pensiile vor crește de doua ori anul viitor! La 1 ianuarie cu 13.8% și la 1 septembrie prin aplicarea noii…

- Serviciul va fi disponibil din luna noiembrie in intreaga Uniune Europeana și va costa 9,99 euro pe luna pentru varianta web sau 12,99 euro/luna pentru telefoanele iOS și Android, a anunțat compania Meta, luni, 30 octombrie, pe blog.Compania mama a Facebook și Instagram a transmis ca abonamentele vor…

- Duminica, 29 octombrie 2023, Alexandru Vereb și-a dat ultima suflare in orașul in care locuia de cațiva ani, Londra.Alexandru a avut probleme cardiace de care s-a tot ingrijit in ultimii ani. El facuse parte din trupa aradeana DOMA Art, alaturi de Dorian și Maura Cosma. Colegii de trupa au postat doua…

- Antena 1 anunța lansarea celui mai nou quiz show pentru intreaga familie, „Ești mai deștept decat un copil de clasa a V-a?“. Momentan nu a fost anunțat cine este prezentatorul emisiunii.In curand, Antena 1 da extemporal la distractie si provoaca telespectatorii sa raspunda la intrebarea „Ești mai deștept…

- Un barbat in varsta de 42 de ani, din Argeș, a fost condamnat, pe 11 octombrie 2023, de Judecatoria Pitești, la șapte luni de inchisoare cu suspendare, pentru infracțiunea de ultraj. Timp de doi ani, nu mai are voie sa se apropie la mai puțin de 50 de metri de agentul de poliție sau de locuința acestuia.Barbatul…