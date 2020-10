Cât au costat-o pe Lora cele cinci luni în care a stat blocată în Bali Cat au costat-o pe Lora cele cinci luni in care a stat blocata in Bali Anul acesta, Lora și iubitul ei, Ionuț Ghenu, au avut parte de o experiența total neașteptata. Ceea ce ar fi trebuit sa fie o vacanța de doua saptamani s-a transformat in 5 luni petrecute departe de casa. Din cauza pandemiei de COVID-19, cei doi au fost blocați aproape jumatate de an in Bali. Au fost mulți cei ce au invidiat-o pe Lora pentru timpul petrecut intr-unul dintre cele mai frumoase locuri de pe pamant. Iata insa ca toata aceasta aventura a costat-o destul de mult. Lora a fost ieri invitata in platoul unei emisiuni… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- In acest moment circulația este blocata pe ambele sensuri in strada Budiului din Targu Mureș, in urma unui accident produs aproape de sensul giratoriu. In accident sunt implicate trei autovehicule. Un autoturism s-a ciocnit de o autoutilitara avariind ușor un al treilea autoturism. Victimele s-au autoevacuat…

- Romanii au cheltuit in aceasta vara pe vacantele in afara tarii circa 655 milioane euro, suma mai mica cu 57% fata de cea lasata in lunile de vara din 2019, conform calculelor facute de ZF pe baza datelor BNR, potrivit Mediafax.Turistii romani reprezentau o sursa importanta pentru turismul…

- Drumul national 7 este blocat, sambata dimineata, in zona localitatii Calinesti din judetul Valcea, dupa ce un TIR a derapat si a lovit un stalp de inalta tensiune, ramanand apoi blocat transversal pe carosabil.Citește și: VERDICT - 10 cu Dana Budeanu: Interviu cu Gabriela Firea, primarul…

- Paris Hilton a marturisit ca a fost batuta, atat in copilarie, cat și de foștii sai iubiți. Abia acum recunoaște ca a invațat sa iubeasca, vorbind despre aceste trairi in documentarul despre viața sa.

- Viceprimarului din Sangeorz-Bai i-a scapat adevarul din gura. Dumitru Virgil spune ca in politica ai nevoie de doua calitați: sa minți și sa furi. Vorbele l-au costat mult pe viceprimarul orașului, iar conducerea PMP Bistrița-Nasaud a anunțat ca Dumitru Virgil a fost exclus din partid. Sa vezi și sa…

- Mai multe mașini s-au tamponat dupa ce un camion incarcat cu pietriș s-a rasturnat in cartierul Unirea. Articolul FOTO – Camion cu pietriș rasturnat in Bistrița. Circulația este blocata apare prima data in Someșeanul.ro .

- De luni, 10 august, o porțiune a strazii Albișoara din Chișinau va fi blocata pentru traficul rutier. Este vorba despre tronsonul cuprins intre bulevardul Iurie Gagarin și strada Ismail. Aici se vor face lucrari la rețelele tehnico-edilitare. O dispoziție in acest sens a fost semnata de viceprimarul…

- Capitala Bulgariei a fost blocata dupa manifestațiile de amploare de miercuri 29 iulie. Importante puncte de trafic din Sofia sunt blocate și joi, in a 21 zi de proteste. Manifestațiile au fost pașnice. Pe marile...