- Gica Hagi, managerul Farului, a vorbit despre marile sale visuri din cariera de antrenor. In prezent lider in Liga1 cu Farul, Hagi vrea sa devina selecționer și sa califice o echipa naționala la un turneu final, apoi și-ar dori sa antreneze un club important din Europa. Gica Hagi a vorbit despre visurile…

- Ca urmare a regulilor minime de serviciu impuse de Autoritatea Aviatiei Civile Spaniole, "79% din zborurile programate" vor fi mentinute, celelalte fiind "anulate", a indicat compania aeriana intr-un comunicat citat de AFP și preluat de Știri Diaspora.Printre zborurile vizate se afla aproximativ 20…

- Antrenorul Hagi a caștigat mai multe trofee cu Viitorul (campionat, Cupa, Supercupa) și cu Galatasaray, in Turcia (Cupa). Insa titlul cucerit cu Viitorul ramane opera sa de capatai Inființat de Gica Hagi in 2009, același an in care a pus bazele Academiei ce-i poarta numele, clubul Viitorul a luat-o…

- IRAN - SUA. Fostul selecționer SUA, Steve Sampson, a povestit ca la duelul direct din Franța 1998, oficialii iranieni i-au amenințat pe jucatori ca n-au ce cauta acasa daca pierd in fața yankeilor. Iran - Statele Unite se joaca marți, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TVR 1. Iran și…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a parut sa minimizeze, vineri, investigatiile preliminare care vizeaza presupuse ilegalitati comise de echipele sale de campanie in alegerile prezidentiale desfasurate in 2017 si 2022, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Farul Constanța s-a impus miercuri seara in Giulești contra Rapidului (2-0), in grupele Cupei Romaniei, iar Gica Hagi a avut un nou discurs manifest la finalul partidei caștigate de elevii sai.

- Farul a invins-o vineri pe CS Mioveni, scor 2-1, și și-a consolidat poziția de lider in SuperLiga. La finalul partidei, Ilie Dumitrescu a ținut sa-i transmita un mesaj bunului sau prieten Gica Hagi. „A luat niște jucatori, Torje, Alibec, Louis Munteanu, Moldoveanu, Baluța, care nu au jucat de doi ani...…