Cât a costat primul an de război Ucraina – Rusia? Conform rapoartelor Organizației Națiunilor Unite, costul razboiului din Ucraina, masurat pana la finalul lui 2022, este unul uriaș. Peste 18.000 de victime civile, pana la 40% din locuințe avariate și mai bine de jumatate din infrastructura energetica a țarii distrusa sau la limita funcționalitații, scrie Historia . In jur de 16 milioane de ucraineni a trebuit sa iși paraseasca locuințele in ultimul an. De asemenea, pana la 18 milioane de oameni, aproximativ 40% din populația totala a țarii, va avea nevoie de ajutor umanitar in prima parte a lui 2023. Estimarile Bancii Mondiale arata ca economia… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

