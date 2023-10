Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe taxe și impozite vor creste de anul viitor, conform masurilor de austeritate anuntate de guvern. Cele mai multe se vor mari in funtie de rata inflatiei, astfel ca romanii vor fi nevoiti sa scoata mai mulți bani din buzunare. Conform comunicatului Institutului Național de Statistica, rata inflației…

- Romanii au din nou emoții. Cei care se ocupa cu vanzarea de bani vechi, dar și alții, cauta acum o moneda care se vinde cu bani mulți pe OLX. Așadar, care este moneda care a ajuns sa coste o mica avere. E romaneasca, e foarte posibil sa o ai prin casa. Moneda romaneasca care valoreaza […] The post Moneda…

- TVA va crește de la 5% la 9% pentru locuințele de pana in 120.000 de euro. Astfel, in cazul in care achiziționați o casa cu o valoare de 80.000 de euro, veți plati in plus o suma de 3400 de euro doar din aceasta creștere a taxei pe valoare adaugata. TVA-ul va crește și pentru […] Source

- Italia, Franta si Spania sunt tarile unde si-au petrecut vacanta de vara trei sferturi dintre romanii care si-au organizat calatoriile in strainatate pe eSky.ro. Potrivit platformei de organizare a calatoriilor, in sezonul estival 2023, romanii au platit in medie 158 de euro/persoana pentru un zbor…

- Romanii nu vor tremura de frig la iarna. Ministrul Energiei: ”Stam foarte bine cu stocurile de gaze, avem practic un record istoric de rezerva” Romanii nu vor tremura de frig la iarna. Ministrul Energiei: ”Stam foarte bine cu stocurile de gaze, avem practic un record istoric de rezerva” Sebastian Burduja,…

- Romanii vor avea acces sigur la gaze, inclusiv in eventualitatea unui sezon rece cu temperaturi mai scazute decat cele de anul trecut, in contextul in care Azerbaidjan ne-a garantat o capacitate de pana la 1 miliard de mc cubi de gaz natural, iar gradul de umplere a depozitelor romanesti a depasit deja…

- Cresc din nou prețurile la energie! Schimbarea vine in urma majorarii taxei pe valoarea adaugata, de la 5% la 9%. Ministru al Energiei, Sebastian Burduja, a vorbit despre aceste majorari, dar și despre eventuale concedieri in randul angajaților la stat. „Cred ca fiecare minister, fiecare…