- Finala „Survivor Romania” 2022 are loc in seara aceasta, la Pro TV. Finaliști sunt Alex Delea, Ionuț Popa și Elena Chiriac. Visul lor a fost sa ajunga pana la final! Aseara au trait pentru prima data emoția unui Consiliu live, in care cei de acasa au vibrat cu ei, minut de minut. Au ințeles ca ziua…

- Alexandru Nedelcu, concurentul care prima data a facut parte din echipa Razboinicilor, iar apoi din cea a Tigrilor, a fost eliminat de la „Survivor Romania” 2022, in seara de 30 mai, inainte de marea finala a concursului din Republica Dominicana, finala care are loc in seara aceasta. Alex Delea, Alex…

- Cei patru semifinaliști Survivor Romania 2022 se apropie cu pași rapizi de marea finala de marți, 31 mai, de la PRO TV. Ionuț Popa, Alex Delea, Elena Chiriac și Alexandru Nedelcu sunt cei patru supraviețuitori ramași in competiție. Ce planuri au semifinaliștii pentru marele premiu. Ce ar face cei patru…

- Jocul s-a sfarșit pentru el! Marian Dragulescu a fost eliminat de la „Survivor Romania” 2022 in ediția din 23 mai. Fostul gimnast a ratat șansa de a caștiga marele premiu al competiției din Republica Dominicana. Ieri seara, in cursa pentru eliminare din etapa confruntarilor individuale de la „Survivor…

- In ediția de duminica seara, Ștefania Ștefan a fost eliminata de la „Survivor Romania”. In jungla din Republica Dominicana, acolo unde se desfașoara concursul de la PRO TV, au mai ramas doar 7 persoane. Ștefania Ștefan, concurenta care a facut parte din echipa Razboinicilor, a fost eliminata de la „Survivor…

- In luna ianuarie, cat afara inca era frig și ningea, membrii a doua triburi porneau in aventura vieții lor! S-au imbarcat spre Republica Dominicana, au lasat deoparte viața lor de zi cu zi și au descoperit ce inseamna sa lupți pentru mancare, pentru a comunica cu cei de acasa, dar mai ales pentru a…

- Intrerupt din cauza pandemiei, Festivalul Concurs Național de Interpretare a Cantecului Popular Romanesc „Valeria Peter Predescu” se reia in acest an. La eveniment pot participa inclusiv soliști din comunitațile romanești de peste granițe. Concurenții nu trebuie sa fie angajați (cu carte de munca) intr-un…