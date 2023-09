Câștigătorii turneului de handbal Memorialul Mircea Dohan Carei 2023 Trofeul Memorialul Mircea Dohan la handbal ediția a XI-a a fost adjudecat in acest an de baieții de la Academia Minaur Baia Mare și de fetele de la echipa mixta Camin-Foieni-Capleni. Familia regretatului handbalist roman din Carei, Mircea Dohan, a fost din nou la inalțime in organizarea celei de-a XI-a ediții a turneului internațional de handbal Mircea Dohan. Competiția se adreseaza liceenilor și se desfașoara sub egida Federației Naționale de Handbal. Administrația locala nu acorda importanța acestui amplu eveniment sportiv cu care s-ar mandri orice localitate așa ca sponsorii au fost cei… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

