- Distributiile filmului „The Trial of the Chicago 7” si ale serialelor „Schitt’s Creek” si „The Crown” sunt castigatoarele celei de-a 27-a editii a premiilor Sindicatului actorilor americani (SAG), care au fost acordate duminica seara. Castigatorii Screen Actors Guild Awards 2021 au fost anuntati…

- Sir Anthony Hopkins, in varsta de 83 de ani, a devenit cea mai in varsta persoana nominalizata la Oscar la categoria ‘Cel mai bun actor’, pentru prestația sa din ‘The Father’, informeaza contactmusic.com. El „se va lupta” pentru aceasta distincție cu Riz Ahmed (‘Sound of Metal’), regretatul Chadwick…

- Lungmetrajul "Nomadland", regizat de Chloe Zhao, se regaseste pe lista peliculelor care au fost nominalizate luni la premiul Oscar pentru cel mai bun film, potrivit platformelor online ale Academiei de film americane, institutia care decerneaza aceste trofee. La categoria cel mai bun film vor concura…

- Filmul Nomadland, regizat de Chloe Zhao, a caștigat Globul de Aur pentru cel mai bun lungmetraj drama, The Crown este cel mai bun serial TV drama, Schitt's Creek este cel mai bun serial de comedie iar The Queen's...

- Lungmetrajele ”Nomadland” si ”Borat Subsequent Moviefilm” si serialele ”The Crown” si ”Schitt’s Creek” sunt marile castigatoare ale celei de-a 78-a editii a galei Globurilor de Aur, acordate de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), care a avut loc duminica noapte, deschizand astfel sezonul…

- Cea de-a 78-a ediție a Galei Globurilor de Aur are loc in noaptea de duminica spre luni – de la ora 3:00, ora Romaniei și este organizata in condiții speciale, de pandemie. Ceremonia prezentata de actritele Tina Fey si Amy Poehler este importanta, deoarece de obicei acest eveniment important al cinematografiei…

- Gala de decernare a Globurilor de Aur 2021 va avea loc pe data de 28 februarie. Nominalizarile din cadrul importantului eveniment au fost anuntate de la inceputul lunii februarie. Show-ul dinaintea galei Globurilor de Aur va fi transmis, si anul acesta, pe Twitter si pe site-ul evenimentului, dupa cum…