Câștigătorii Premiilor TV Mania 2020. Gala s-a transmis online. Caștigatorii Premiilor TV Mania 2020. Gala s-a transmis online. Gala Premiilor TV Mania 2020 a avut loc aseara. Nu a fost o gala spectaculoasa, defașurata la teatru, așa cum s-a intamplat in toți anii. A fost un eveniment online, difuzat pe pagina de Facebook a revistei. Ca in fiecare an, trofeele s-au acordat emisiunilor și vedetelor care au avut cel mai mare succes in ultimele 12 luni. Nominalizarile au fost realizate de un juriu de specialitate, iar caștigatorii au fost desemnați de public prin vot online. A fost cea de-a 19 ediție a cunoscutei gale. Iata in continuare cine au fost caștigatorii… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Concertul special "Trooper25", organizat cu ocazia aniversarii a 25 de ani de cariera a formatiei, va avea loc online pe 13 noiembrie, informeaza un comunicat de presa al trupei transmis AGERPRES. "In data de 13 noiembrie, Trooper va sustine un concert special cu ocazia aniversarii a 25 de ani de cariera.…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu anunta luni, intr-o postare pe Facebook, ca a fost diagnosticat cu COVID-19. ”Masca va poate proteja. Am respectat regulile, dar acest virus nu ”iarta””, a precizat el. Executivul a transmis ca membrii Cabinetului nu se incadreaza in definitia contactilor directi,…

- Teatrul de Papuși „Prichindel”, in parteneriat cu Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba, va invita la teatru. Nu in sala, din pacate, ci pe paginile de Facebook ale celor doua instituții, in cadrul unor transmisiuni LIVE. Asta inseamna ca actorii vor juca efectiv pe scena pentru voi, cei de acasa,…

- Mihai Chirica a anunțat ca s-a infectat cu COVID-19, dupa ce mai mulți angajați ai primariei au fost depistați pozitiv. Intr-un mesaj postat pe Facebook, primarul reales al Iașiului pe liste PNL spune ca s-a izolat și a delegat atribuțiile viceprimarului. Chirica a spus ca se va intoarce la munca atunci…

- Compania CFR Calatori a transmis astazi, 9 octombrie 2020, ca exista posibilitatea pentru studenti si elevi de a si procura biletele de tren online.Iata comunicatul transmis de CFR Calatori:Guvernul a aprobat in data de 8 octombrie 2020, in urma demersurilor Ministerului Transporturilor Infrastructurii…

- La ieșirea de la urne, un barbat l-a intrebat pe Nicușor Dan daca ii permite sa-i ofere partenerei sale un buchet de flori. Candidatul PNL-USR-PLUS la Primaria Capitalei a acceptat. Dupa ce barbatul i-a oferit soției lui Nicușor Dan buchetul de flori, i-a spus: „Sa știți ca nu toți barbații fac femeile…

- Sarbatoarea Teatrului romanesc ajunge la Craiova, cu ocazia aniversarii a 170 de ani de la inființarea teatrului craiovean „Marin Sorescu". Evenimentul are loc intr-un spațiu deosebit, in aer liber, la Teatrul de Vara din Parcul „Nicolae Romanescu".

- Potrivit reprezentantilor Gruparii Mobile Constanta, barbatul a observat la un moment dat pe telefon ca are un mesaj pe Facebook. A deschis mesajul si a observat ca jandarmii l au cautat pentru a si recupera bunul.Un portofel in care se afla o carte de identitate, legitimatia de munca, o suma mica de…