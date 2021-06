Câștigătorii Premiilor Gopo 2021 Caștigatorii Premiilor Gopo 2021 Cea de-a 15-a ediție a Premiilor Gopo a avut loc aseara la Amfiteatrul „Mihai Eminescu” din Bucuresti. Nume cunoscute din industria filmului au luat parte la ceremonie. Actori remarcați in producțiile de succes din ultimul an, ori cu o cariera impresionanta de mai multe decenii in acest domeniu, precum și regizori sau producatori. Alexander Nanau a fost marele caștigator al serii la Premiile Gopo 2021. El a obținut trofeul la categoriile regie și cel mai bun lungmetraj, cu documentarul Colectiv. Iata in continuare lista completa a caștigatorilor: Cel mai bun film… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Documentarul "colectiv", de Alexander Nanau, a primit premiul Gopo pentru cel mai bun lungmetraj, la gala ce a avut loc marti seara, la Amfiteatrul "Mihai Eminescu" din Capitala. "colectiv" este primul film romanesc nominalizat la Oscar - pentru "cel mai bun documentar" si "cel mai bun film…

- Premiile Gopo 2021. Cea de-a XV-a ediție a Galei premiilor Gopo a avut loc marți, 29 iunie. Ceremonia s-a desfașurat la Amfiteatrul „Mihai Eminescu” din București. Acesta este cel mai important eveniment pentru cinematografia din Romania. In acest an amfitrionul evenimentului a fost actorul Adrian Nicolae,…

- Documentarul "colectiv", de Alexander Nanau, a primit premiul Gopo pentru cel mai bun lungmetraj, la gala ce a avut loc marti seara, la Amfiteatrul "Mihai Eminescu" din Capitala. "colectiv" este primul film romanesc nominalizat la Oscar - pentru "cel mai bun documentar" si "cel…

- De ani de zile, Gala Premiilor Gopo a sarbatorit și apreciat cele mai importante realizari ale cinematografiei romanesti. Anul acesta, evenimentul a avut loc marți, pe 29 iunie la Amfiteatrul „Mihai Eminescu” din Bucuresti. Actorul Adrian Nicolae a fost gazda celei de-a XV-a editii a Galei Premiilor…

- Monica Barladeanu a atras toate privirile la Gala Premiilor Gopo 2021 desfașurata pe 29 iunie la Amfiteatrul „Mihai Eminescu” din București. Vedeta in varsta de 42 de ani a ales o ținuta eleganta care i-a pus in valoare trasaturile. Apare aproape saptamanal pe micul ecran in serialul „Vlad” de la Pro…

- Anul acesta, actorul Adrian Nicolae prezinta Gala Premiilor Gopo 2021. Cel mai important eveniment dedicat cinematografiei din Romania iși desemneaza caștigatorii in cadrul evenimentului are loc chiar in seara aceasta, la Amfiteatrul „Mihai Eminescu” din București. Adrian Nicolae preia ștafeta de la…

- Intr-un moment in care o serie de politicieni din Romania, dar și autoritați judiciare, au inceput sa se rafuiasca cu presa independenta, miercuri, la Strasbourg, a avut loc o scena fara precedent: David Maria Sassoli, președintele Parlamentului European, a folosit ocazia premierii filmului romanesc…

- Este o noapte unica pentru presa din Romania. Și pentru jurnalism, in general. Asta pentru ca un ziar de sport, Gazeta Sporturilor, și-a onorat tradiția veche de 97 de ani. Ori de cite ori credem ca Romania e neputincioasa sau ”nu are nici o șansa” ne putem aminti ca, in 1924, cind la București aparea…