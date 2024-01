Stiri pe aceeasi tema

- Castigatorii concursului „Cea mai frumoasa casa impodobita de sarbatori", organizat de Primaria Intorsura Buzaului, au donat premiul de 1.000 de lei unor familii din zona ale caror gospodarii au fost distruse de incendii.

- Președinta Ungariei, Katalin Novak, este din nou in Romania. Se afla in vizita privata și a postat și doua fotografii. O fotografie din rezervația Stramtorii Varghiș, județul Covasna. „Weekend lung in familie in Transilvania. Excursie in Stramtoarea Varghiș”, a scris Katalin Novak in descrierea care…

- Autoritatile locale din orasul Intorsura Buzaului vor premia, luna aceasta, casa cea mai frumos impodobita de sarbatori, castigatorul urmand sa fie desemnat pe baza voturilor publicului. Potrivit primarului Raul Urda, concursul a fost initiat in anul 2020 cu scopul de a determina localnicii sa-si decoreze…

- Cove este foarte fericit ca ii are alaturi de el pe cei doi copii de Sarbatori. Prezentatorul de la Prima TV a postat noi imagini cu cei doi baieți ai sai.Pentru ca este foarte discret cu viața sa personala, puțini sunt cei care știu faptul ca prezentatorul de la Prima TV are doi baieți din doua casnicii…

- Balneomap harta digitala a apelor minerale și termale ale Romaniei. Balneomap este o platforma prin care oamenii pot afla despre leacurile naturale care ajuta sanatatea fizica și psihica. Indicatii terapeutice Boli digestive și renaleApa minerala carbogazoasa, bicarbonatata, calcica, sodica, magneziana,…

- Autoritatile locale din orasul Intorsura Buzaului vor premia si in acest an casa cea mai frumos impodobita de sarbatori. Potrivit primarului Raul Urda, concursul a fost initiat in urma cu trei ani cu scopul de a determina localnicii sa-si decoreze locuintele si sa contribuie in acest fel la iluminarea…

- Palinca de prune facuta de harghitenii Reszegh Andras si Reszegh Janos, din Miercurea Ciuc, a castigat premiul cel mare la concursul de palinca si distilate din fructe Transylvanian Spirit, organizat de Consiliul Judetean Covasna si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AGROSIC. Potrivit organizatorilor,…