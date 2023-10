Stiri pe aceeasi tema

- In Sala „Porolissum” a Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj a avut loc marți, 17 octombrie 2023, a III-a ediție a Festivalului-concurs in memoria celor mai buni violoniști romi ai județului Salaj, un eveniment organizat de Asociația Partida Romilor „Pro-Europa”, Consiliul Județean Salaj,…

- Peste 250 de persoane prezente la Festivalul Marul de Aur din Suceava i-au aplaudat pe cei 80 de concurenți din Bistrița-Nasaud, Iași, Pașcani, Neamț, Piatra Neamț, Botoșani, Cluj sau Suceava. Trofeul a ajuns in brațele tanarului interpret de muzica populara Cristian Moldovan din Bistrița. Atmosfera…

- O etapa a Campionatului de Rally Sprint 2023 se va desfașura, in premiera, la Bistrița, in 21 octombrie. Sunt invitați sa se inscrie și piloții amatori. In competiția oficiala participa și tanarul pilot in varsta de doar 14 ani – Vladimir Orza, vicecampion la Juniori in 2022, fiul regretatului președinte…

- In sala „Porolissum” a Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj va avea loc marți, 17 octombrie 2023, de la ora 11, a III-a ediție a Festivalului – Concurs in memoria celor mai buni violoniști romi ai județului Salaj. Acompaniaza orchestra Ansamblului folcloric „Meseșul”. Intrarea libera. Organizatori:…

- Asociația Naționala de Folclor din Romania, Uniunea Mondiala de Folclor și Fundația Culturala „Șopterean” au organizat in perioada 7-8 octombrie 2023 cea de-a VIII- a ediție a Festivalului – Concurs Internațional de Interpretare a Cantecului Popular, „Petre Sabadeanu”. Evenimentul a avut loc in Sala…

- Filmul ''Libertate'', regizat de Tudor Giurgiu, a fost premiat la cea de-a 29-a editie a Festivalului de la Sarajevo, relateaza Agerpres."Filmul surprinde esenta unui moment istoric semnificativ si exploreaza complexitatea naturii umane in vremuri dificile, oferind, in plus, o imagine fascinanta…

- Ne mai despart doar cateva zile de deschiderea Festivalului – Concurs Național de Folclor Mioveni, ediția a IV-a! In perioada 11-13 august, orașul Mioveni va fi gazda pentru aproximativ 300 de dansatori, membri ai ansamblurilor folclorice reprezentative pentru județele Salaj, Iași, Suceava, Gorj, Bihor,…

- Ultimul pietrar din Salaj este un barbat nascut in Bucuresti si mutat in Salaj dupa casatorie. Este vorba despre Marius Tutovan care nu are studii de specialitate, ci talent si daruire pentru o meserie in care sunt tot mai putini oameni care sa duca mai departe acest mestesug. Marius ne-a povestit ca…