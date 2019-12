Castelul Vlad Țepeș din București, locul secret din inima Capitalei Parcul Carol ascunde o adevarata bijuterie care poate fi vizitata de doar doua ori in timpul anului: de Ziua Eroilor și de Ziua Armatei Romane.Este vorba de Castelul Vlad Țepeș: o reproducere a cetații Poenari, ridicata de domnitorul Țarii Romanești, in locul numit Cheia Argeșului, de pe Plaiul Loviștei, județul Argeș.Castelul Vlad Țepeș in anul 1906Cladirea a fostconstruita in anul 1906, cu ocazia organizarii, pe Campia Libertații, a ExpozițieiGenerale Romane, prilejuita de jubileul a 40 de ani de domnie a Regelui CarolI. Autoritațile de la București au vrut sa arate vizitatorilor modul in care… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Lucian Bolcaș a intervenit in direct la Romania TV unde a susținut ca in acest moment autoritațile romane ar trebui sa coopereze cu cele din Italia pentru verificarea informațiilor aparute in spațiul public. ”Singura posibilitate este cooperarea cu organele judiciare italiene pentru…

- "Roadele agriculturii necesita timp și condiții bune de producție, dar și de valorificare. Fara masuri strategice urgente, nu vom putea echilibra balanța comerciala a produselor agroalimentare, care inregistreaza deja un deficit de, atenție, 1 miliard de euro. Știm cu toții ca exportul masiv de produse…

- "Autoritatile romane iau in considerare modificarea legislatiei cheie in domeniul titeiului si gazelor naturale (un nou proiect al Legii Offshore, amendamente la OUG 114/2018 si OUG 19/2019, posibilitatea unei reveniri mai rapide la o piata liberalizata a gazelor naturale). Vedem redeschiderea dialogului…

- Ministerul de Externe de la Sofia a trimis o scrisoare ambasadorului Romaniei, Ion Galea, care la randul sau a informat Ministerul de Externe al Romaniei. Intre timp, ambasadorul Bulgariei in Romania, Todor Ciurov, a luat legatura cu viceprimarul orasului Giurgiu, iar autoritatile locale au stabilit…

- Cristian Buchiu, sef interimar al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, a declarat marti, dupa ce Comisia Europeana a publicat raportul MCV, ca CE este increzatoare ca autoritatile romane vor da un nou impuls in ceea ce priveste atingerea obiectivelor Mecanismului de cooperare si verificare.

- Mihai Calinescu este numele tanarului de 29 de ani, el lucrand pentru compania Amazon cand a suferit accidentul. Locuia in Birmingham, dar din luna martie nu a mai avut un acoperis deasupra capului. Dupa ce i s-a transmis ca nu indeplinește condițiile pentru a primi ajutor de șomaj, tanarul a fost…

- De unde in Romania nu sunt nici piste pentru biciclete, alții fac piste speciale pentru persoanele care merg prea incet din cauza ca stau pe telefon. Autoritațile din orașul britanic Manchester și-au dat seama ca este destul de greu sa te deplasezi cand nu-ți poți dezlipi ochii din smartphone. 75% dintre…

- Leonard Doroftei si-a gasit de lucru in canada, dar tot vrea sa revina in Romania. Leonard Doroftei, adevarul despre plecarea in Canada. Motivul pentru care a decis sa paraseasca definitiv Romania "Nu m-am agațat de locul asta, dar mi-am gasit ceva de facut, antrenez aici, nu stau degeaba.…