Castelul Shuri, inclus în patrimoniul mondial UNESCO, distrus de incendiu Castelul Shuri din arhipelagul japonez Okinawa, inscris pe Lista patrimoniului mondial UNESCO, a fost in mare parte distrus de un incendiu in noaptea de miercuri spre joi, conform anuntului facut de autoritatile locale, informeaza AFP si dpa. Castelul reprezinta unul din principalele componente ale unui complex istoric din perioada regatului Ryukyu, locuit incepand cu secolul al XV-lea. Structura din lemn distrusa de flacari a fost reconstruita dupa cel de-al doilea razboi mondial. Mass-media japoneza a informat ca nu au fost semnalati raniti. Motivele incediului … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Castelul Shuri din arhipelagul japonez Okinawa, inscris pe Lista patrimoniului mondial UNESCO, a fost in mare parte distrus de un incendiu in noaptea de miercuri spre joi, conform anuntului facut de autoritatile locale, informeaza AFP si dpa potrivit Agerpres Castelul reprezinta unul din principalele…

- Un barbat de 55 de ani a murit, joi, in urma unui incendiu care a cuprins o locuința din localitatea Slobozia, orașul Roznov, județul Neamț, anunța MEDIAFAX.Citește și: Justiție oarba! Doi torționari au fost achitați de instanța Potrivit ISU Neamț, doua autospeciale de stingere și o…

- Pompierii au intervenit, joi noapte, la un incendiu foarte violent, care era deja foarte extins la ora apelului la 112. Focul a izbucnit la o gospodarie din satul Hurjuieni, comuna Galanești, ce se afla intr-un loc izolat și din aceasta cauza a fost observat și anunțat cu intarziere.La fața locului…

- Pompierii militari brașoveni au fost solicitați luni seara pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Oituz din Sanpetru. Focul a cuprins acoperisul cladirii si o anexa a casei. Pentru stingerea incendiului, la fața locului au fost trimise patru autospeciale cu apa și spuma, o autoscara și un…

- Romania este pe punctul sa piarda o parte din patrimoniul sau inscris la UNESCO, in timp ce dosare precum ”Camașa cu altița – IA” sunt trenate din cauza lipsei de decizie a instituțiilor statului, conduse in continuare de PSD și ALDE. Deputatul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Peste 160 de pompieri se luptau duminica sa stinga un incendiu major, izbucnit la aproximativ 60 de kilometri de Atena, din cauza vanturilor puternice, au informat autoritatile, citate de AFP. Potrivit pompierilor, incendiul a fost raportat cu o zi inainte in muntii din apropierea statiunii Loutraki,…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 00:00, in localitatea Aiudul de Sus. Focul a cuprins acoperișul unei case. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de Pompieri Aiud intervine in localitatea Aiudul de Sus cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma pentru stingerea unui…

- Focul declansat sambata in comuna Artenara, situata in interiorul acestei insule vulcanice, s-a agravat in noaptea de sambata spre duminica ca urmare a schimbarii directiei vantului, a explicat presedintele regiunii insulelor Canare, Angel Victor Torres. 'Nu putem afirma ca focul este controlat sau…