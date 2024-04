Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic, liderul ATP si principal favorit, s-a calificat vineri in semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 5.950.575 de euro, dupa ce l-a eliminat in sferturi pe australianul Ale

- Danezul Holger Rune si norvegianul Casper Ruud s-au calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului de tenis ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 5.950.575 de euro, potrivit Agerpres.

- Rusul Andrey Rublev, 26 de ani, # 6 ATP, a cedat in turul secund al turneului Masters 1000 de la Monte Carlo, acolo unde anul trecut cucerea titlul, cel mai important din cariera sa. A fost invins, 6-4, 6-4, de Alexei Popyrin, #46 ATP. Lucrurile nu merg bine pentru Andrey Rublev in ultima perioada,…

- Liderul mondial in tenisul masculin revine in circuit cu ocazia turneului ATP Masters 1000 de la Monte-Carlo, competiție unde Novak Djokovic are ocazia sa scrie o noua fila din istoria sportului in care a cunoscut consacrarea. Pe Betano, la turneul de la Monte-Carlo, se poate caștiga in avans grație…

- Tenismanul sirb Novak Djokovic, campionul en titre de la Australian Open si detinatorul recordului de trofee cucerite la aceasta competitie, a fost eliminat in semifinalele turneului de Mare Slem de la antipozi, fiind invins in patru seturi, 6-1, 6-2, 6-7 (6/8), 6-3, de italianul Jannik Sinner, intr-o…

- Novak Djokovic s-a calificat in semifinalele turneului de Grand Slam de la Australian Open, dupa ce l-a invins in patru seturi, 7-6 (7/3), 4-6, 6-2, 6-3, pe americanul Taylor Fritz. Deținatorul recordului de trofee cucerite la antipozi (10), a ajuns cu aceasta ocazie pentru a unsprezecea oara in cariera…

- Novak Djokovic, numarul unu mondial, s-a calificat in semifinalele turneului Australian Open, dupa ce l-a invins in patru seturi, 7-6 (7/3), 4-6, 6-2, 6-3, pe americanul Taylor Fritz (locul 12 ATP), la capatul unui meci care a durat trei ore si 45 de minute, marti, la Melbourne Park. „Nole” a acces…

- Bernadette Szocs s-a calificat, sambata, in semifinalele turneului Europa Top 16, de la Montreux (Elvetia). Szocs, principala favorita a competitiei, a dispus in optimi de portugheza Jieni Shao cu 4-1 (11-5, 9-11, 12-10, 11-8, 11-8), iar in sferturi a trecut, la mare lupta de poloneza Natalia…