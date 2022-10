Casetă cu bani furată din curtea unui sediu al Poliției Galați O caseta de tip SelfPay, cu 20.000 de lei, a fost furata in timpul weekendului care a trecut chiar din curtea unei firme de copiere acte care se afla in aceeași curte cu unul din sediile Direcției de Evidența a Populației Galați, unde se emit pașapoarte și acte de stare civila. Polițiștii au identiicat autorul […] The post Caseta cu bani furata din curtea unui sediu al Poliției Galați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au aflat cine este hoțul care a spart aparatul de tipul SelfPay și a furat caseta in care se aflau banii din incasari, din spațiul comercial aflat chiar in curtea Poliției Galați.

- Autoritațile din Piatra Neamț au achiziționat trotinete electrice pentru intervenția polițiștilor locali. Motivul invocat este ca trotinetele sunt motorizate și se ajunge repede la cazuri și astfel se face și economie la carburanți. Jurnaliștii de la Digi24 au facut un reportaj cu polițiștii locali…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Braila, Gheorghe Bunea Stancu, a fost achitat definitiv in dosarul intocmit de procurorii DNA, in urma cu 8 ani, cauza in care a fost acuzat de fapte de coruptie. Curtea de Apel Galati a decis ca și prima instanța, Tribunalul Vrancea, ca Gheorghe Bunea Stancu,…

- Politistii au descoperit peste 10 kilograme de cannabis, pistoale, cutite si o colectie cu mai multe monede, in urma unor descinderi la traficanții de droguri, in Targu Mureș. 7 persoane suspectate au fost duse la audieri, patru dintre ele fiind retinute. ”La data de 21 septembrie a.c., politistii Brigazii…

- Un militar american in varsta de 41 de ani a murit marți, la Constanța. Polițiștii au demarat o ancheta pentru a se stabili care sunt imprejurarile in care s-a petrecut decesul. Trupul neinsuflețit a fost transportat la Morga Cimitirului Central Constanța pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzelor…

- Parchetul Curții de Apel București a deschis un dosar penal in care ancheteaza, printre altele, fapte legate de consumul de alcool și pilotarea unui avion fara documente de certificare, in urma accidentul aviatic care a avut loc sambata la Letca Noua, in judetul Giurgiu, soldat cu doi morti. “Un avion…

- Un șoer beat și drogat urmarit de poliție pentru ca depașise limita legala de viteza a lovit o alta mașina in care erau patru tineri. Aceștia au fost raniți grav, iar autoturismele au fost complet distruse. Accidentul a avut loc intr-o intersecție din localitatea Cristian, județul Sibiu. Polițiștii…

- Politistii au descins, luni, la cinci adrese din judetele Teleorman, Ilfov si in Bucuresti, fiind cautate 3 persoane acuzate ca au pacalit mai mulți oameni de la care au primit bani pentru construcția unor case. ”Din cercetari a reiesit ca, in perioada ianuarie-iunie 2022, la diferite intervale de…