Stiri pe aceeasi tema

- Reabilitarea termica a blocurilor si construirea de locuinte se numara printre prioritatile de anul viitor ale Primariei Sfantu Gheorghe, a declarat joi primarul Antal Arpad. Edilul a mentionat, in cadrul unei conferinte de presa, ca anul 2023 a fost unul dificil, dar, totusi, municipalitatea a reusit…

- Un nou control efectuat joi, 23 noiembrie, de polițiștii din cadrul Serviciului Ordine Publica Covasna – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, impreuna cu specialiști din cadrul Garzii Forestiere Județene Covasna, la sediile și punctele de lucru ale unor societați comerciale ce desfașoara…

- In cadrul activitaților dedicate Zilei Naționale a Romaniei, la Centrul de Cultura Arcus din Sfantu Gheorghe (Casa Muzicii, str. Oltului nr.6) va avea loc sambata, 25 noiembrie, ora 17.00, vernisajul expoziției de pictura „ AMALGAM”. La evenimentul organizat de Organizația pentru Tineret „Open Mind”,…

- Biroul pentru Tineret din cadrul Primariei Sfantu Gheorghe va organiza joi, 23 noiembrie, un targ de schimb de haine, in cadrul programului effAct, initiat in urma cu un an cu scopul de a determina membrii comunitatii locale sa adopte un stil de viata simplu, fara excese si fara risipa. Organizatorii…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Ordine Publica Covasna – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol au acționat, in cursul saptamanii trecute, pentru prevenirea și combaterea faptelor de natura penala și contravenționala prevazute de legislația in domeniul silvic. Astfel, in ziua de miercuri,…

- Actrita Maia Morgenstern se numara printre invitatii celei de-a doua editii a programului TEDx Sfantu Gheorghe, care se va desfasura luna viitoare in municipiul Sfantu Gheorghe, sub genericul „Radacini puternice”, au anuntat, miercuri, organizatorii. Acestia au precizat ca evenimentul din 18 noiembrie…

- Oferta educationala a scolilor de Politie va fi prezentata, joi, elevilor din judetul Covasna, in cadrul unui eveniment public organizat de catre Inspectoratul Judetean de Politie, la centrul comercial Sepsi Value din Sfantu Gheorghe, au anuntat reprezentantii institutiei. Potrivit acestora, tinerii…