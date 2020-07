Stiri pe aceeasi tema

- Accesul in cimitirele din Capitala este deja permis pentru oamenii care vor sa faca ordine la mormintele apropiatilor. Se intampla dupa mai bine de doua luni de restrictii impuse de autoritati in contextul pandemiei de COVID-19.

- Masuri speciale de securitate la metroul din Capitala. Cei care vor sa circule cu acest mijloc de transport in comun sunt obligați sa poarte masca. Accesul in stații se realizeaza in mod controlat, iar cei care nu vor purta masca risca sa fie amendați cu pana la 2.500 de lei. Oamenii și-au luat masurile…

- Situație dramatica in Italia din cauza crizei economice provocate de coronavirus. Oamenii stau la coada la casele de amanet, unde renunța la bijuterii și bunuri de valoare. Sunt cu 30% mai mulți clienți de la instalarea starii de urgența. Casele de amanet și-au prelungit programul ca sa faca fața, scrie…

- Pe retelele de socializare circula un val de nemultumiri legat de faptul ca in orasul Galati (si nu numai) circula liber destul de multe persoane fara adapost. Acestea nu se protejeaza in niciun fel la infectia cu coronavirus, fiind un veritabil pericol comunitar.

- In acesta dimineața, in cadrul ședinței de Consiliu General al Municipiului București, am votat proiectul privind achiziția de teste, servicii de prelevare și prelucrare a probelor pentru beneficiarii centrelor sociale din subordinea Direcției Generale de Asistența Sociala a Municipiului București,…

- Petrecere pe trotoar, intr-un cartier dinTimișoara, mai mulți oameni au dansat și și au cantat, duminica, spredisperarea vecinilor. In Timișoara, inca de la inceputul starii de urgența,cetațenii au ignorat regulile impuse de autoritați.Oamenii care locuiesc pe strada Mihail Iovanovici Glinka, din Timișoara…

- Casa din Cartierul Bendea din Babadag (foto: Adevarul) Cartierul Bendea din orașul tulcean Babadag este locuit in totalitate de romi, care numara aproape o treime din populația totala a comunitații. Cartierul este situat la marginea orașului, pe drumul care leaga Tulcea de Constanța, și a fost izolat…

- Oamenii legii au aplicat, sambata și duminica, nu mai puțin de 500 de sancțiuni persoanelor care au incalcat prevederile ordonanțelor militare. Valoarea amenzilor este de aproape 1,5 milioane de lei. Saptamana trecuta, un craiovean s-a ales cu dosar penal pentru ca a mințit in declarația pe proprie…