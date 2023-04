Un medic de familie a postat pe Facebook cele mai comune mituri cand vine vorba despre sanatatea copiilor, iar postarea a adunat rapid zeci de comentarii și distribuiri, fiind primita de internauți cu hohote de ras. ”Cateva dintre cauzele cele mai frecvente ale bolilor la copii. Curentul este agentul care cauzeaza majoritatea cazurilor de conjunctivita […] The post ”Cascatul excesiv nu e de la oboseala, ci este de la deochi”, declarație virala a unui medic de familie: appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .