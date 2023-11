Cascadorii cu mașina la 80 de ani. „Am derapat”, a povestit octogenarul Un accident spectaculos a avut loc, sambata dupa amiaza, pe drumul national 72 , in judetul Dambovita, unde un autoturism la volanul caruia se afla un barbat in varsta de 80 de ani a cazut de pe un pod si a ajuns pe calea ferata. Accidentul a avut loc in afara localitatii Adanca, pe drumul national 72. Primele date facute publice de catre Politie arata ca un autoturism condus de un sofer in varsta de 80 de ani a derapat si a ajuns pe calea ferata. Masina a cazut de pe un pod care supratraverseaza liniile ferate, ramanand rasturnata pe o parte, pe calea ferata. „La fata locului o persoana primeste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

