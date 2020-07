Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au luat primele masuri pentru a nu raspandi focarelor de COVID-19 de la nivelul Centrului rezidential „Sf. Nicolae” din Pascani si Centrul rezidential din Verseni, aflate in subordinea DGASPC Iași. Nu mai puțin de 39 de persoane au fost depistate cu COVID-19 motiv pentru care s-a decis…

- In Timiș sunt, astazi, peste 300 de persoane aflate in carantina, in timp ce numarul celor aflate in izolare la domiciliu se apropie de 500. In județul Timiș sunt, marți dimineața, conform Direcției de Sanatate Publica, 497 persoane aflate in izolare la domiciliu, marți, iar 308 persoane se afla in…

- Primaria Targoviste a distribuit saptamana trecuta kiturilor de igiena pentru toti locuitorii din Municipiu. Fiecare kit cuprinde doua perechi de manusi si doua masti de protectie.Distribuirea a fost facuta de catre personalul Directiei de Asistenta Sociala, la domiciliu, in functie de numarul membrilor…

- Rezultatele controalelor inspectorilor DSVSA Satu Mare in perioada 16.04.2020 – 23.04.2020, in domeniul controlului oficial al siguranței alimentare Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu-Mare au realizat, in perioada menționata, 74 acțiuni de…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor a anuntat si un prim caz confirmat pozitiv COVID-19 la Penitenciarul Gherla - un angajat care îsi desfasura activitatea în sectorul de detinere. „În prezent, se efectueaza verificari pentru stabilirea contactilor, teste…

- Zece militari au fost infectați cu COVID-19, transmit surse din cadrul DSP (Direcției de Sanatate Publica) Arad, conform celor de la aradon.ro. Persoanele fac parte din cadrul unitații militare din Cetate.

- Spitalul Județean Bacau mai are doar șase locuri pentru internarea pacienților cu coronavirus și a suspecților de COVID-19 la secția de boli infecțioase. Cele șase paturi au fost montate abia de curand, adaugate practic celor 63 de locuri, toate ocupate. „Spitalul nu era pregatit pentru asta”, spune…

- Prefectul județului Argeș, Emanuel Soare, a anunțat ca sefa DSP Arges, Sorina Hontaru, a fost demisa, iar in locul ei la conducerea Direcției a fost numit col. dr. Alexandru Guita, fost comandat al Spitalului Militar Pitesti. De asemenea, a fost demis și directorul medical de la Spitalul Județean de…