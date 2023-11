Stiri pe aceeasi tema

- In condiții greu de imaginat traiesc doi parinți alaturi de cei cinci copii ai lor in satul Bazoșu Nou. Cele șapte suflete se inghesuie intr-o camaruța foarte modesta. Situația e pe cale sa se schimb in curand dupa ce cazul a ajuns in atenția preotului Ionel Popescu, paroh la Parohia Timișoara Iosefin…

- O familie din Deva a ajuns la spital dupa ce s-a intoxicat cu gaz. Parinții și cei 5 copii au fost evacuați de pompieri, avand nevoie de ingrijiri medicale dupa ce au acuzat simptome de varsaturi, ameteli si stari de lesin. "Pompierii Detașamentului Deva au intervenit, in jurul orei 23.00,…

- De Ziua Internaționala a Persoanelor Varstnice și a Medicului, voluntarii Catedralei Naționale au vizitat, din nou, pacienții și specialiștii Centrului de Ingrijiri Paliative ”Sfantul Nectarie” al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Ca de fiecare data, dupa ce le-au cantat cele mai frumoase pricesne, voluntarii…

- O familie de romani cu doi copii, rezidenta in Germania, se afla printre victimele accidentului de autocar de langa Venetia, soldat cu 21 de morti si 15 raniti. Toate persoanele decedate au fost identificate, iar municipalitatea a decretat, ieri, trei zile de doliu. Desi cauzele nu au fost stabilite,…

- Patru romani sunt printre victimele accidentului de autobuz petrecut in Veneția, in care au murit 21 de persoane. Este vorba despre o familie de romani, formata din doi adulți și doi copii, care se afla printre persoanele decedate și identificate acum de autoritați. ”Ministerul Afacerilor Externe (MAE)…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, cu 259 de voturi pentru, doua voturi contra și 7 abțineri, un proiect de lege potrivit careia femeile insarcinate si persoanele insotite de copii cu varsta de pana la 5 ani au prioritate la casieriile, ghiseele si casele de…

- Caz șocant in Salaj! O tanara de 17 ani a fost vanduta de parintii ei unei familii din Mehedinti pentru suma de 3.500 de euro. Minora a sunat la 112 si a spus autoritatilor ca a fost violata de fiul celor care au cumparat-o, cu care era obligata sa se marite.Copila a fost vanduta de parintii ei si fortata…

- Ajutor financiar de 500 de lei pentru parinții cu copii defavorizați in noul an școlar: Cum pot intra doritorii in posesia voucherului Ajutor financiar de 500 de lei pentru parinții cu copii defavorizați in noul an școlar: Cum pot intra doritorii in posesia voucherului Guvernul Romaniei a anunțat un…