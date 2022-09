Debutul cinematografic al regizorului bolivian Alejandro Loayza Grisi, caștigator in acest an și la Sundance Film Festival in secțiunea World Cinema Dramatic Competition, va putea fi urmarit in cinematografele din toața țara incepand cu 16 septembrie. O combinație sublima de tehnica cinematografica și realism magic care pune in lumina povestea comunitaților din ținuturile inalte ale Boliviei, din ce in ce mai vulnerabile in fața schimbarilor climatice și supuse constant provocarilor de a ramane in locurile natale și de a-și pastra cultura, obiceiurile și valorile. In mijlocul stepei boliviene,…