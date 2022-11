Casa Mița Biciclista din București se redeschide cu bal mascat! Cât costă biletul (VIDEO) Casa Mița Biciclista – celebra curtezana a Bucureștiului și totodata protagonista celebrelor versuri moștenite din folclorul urban romanesc – se redeschide pentru public dupa 80 de ani. Cu bal mascat de anvergura. Evenimentul e organizat de Asociația Romana pentru Cultura, Educație și Normalitate (ARCEN). De asemenea, evenimentul – care are dress code alb și negru, șic, este organizat in noaptea de 19 spre 20 noiembrie, dupa cum a anunțat organizatorul pe pagina de Facebook . ”Incepem impreuna o noua istorie a cunoscutei case din inima Bucureștiului. Balul celebreaza deschiderea casei istorice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Filarmonica Pitești organizeaza joi, 27 octombrie, de la ora 19.00, in sala „Simfonia”, ultimul concert simfonic al lunii. La pupitrul dirijoral revine Alexandru Mija, solistul serii fiind violonistul Francesco Ionașcu. In program: N. Paganini – Concertul pentru vioara și orchestra Nr. 1 și P. I. Ceaikovski…

- Horia Brenciu iși dorește o mega zi de naștere cu 4000 de invitați. Populara vedeta de televiziune iși dorește sa se aniverseaze public de 50 de ani la Sala Palatului. S-au pus biletele in vanzare pentru cea mai mare petrecere concertistica aniversara a artistului, cea din 26 noiembrie, cu prețuri cuprinse…

- Sicriul cu trupul reginei Elisabeta a II-a va fi dus miercuri de la Palatul Buckingham la Westminster Hall, unde oamenii vor putea sa-i aduca un omagiu suveranei incepand cu ora locala 17. Guvernul britanic avertizeaza in acest context ca se vor forma cozi foarte mari, iar timpul de așteptare ar putea…

- ​Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit la varsta de 96 de ani. Ea a urcat pe tron in 1952, avand o domnie de 70 de ani. Britanicii au sarbatorit in iunie jubileul de platina al Reginei Elisabeta a II-a, la implinirea a șapte decenii de domnie. Pe fondul mai multor probleme de […] The post…

- Preturile la biletele de avion spre Londra au explodat dupa moartea Reginei Elisabeta a II-a, in conditiile in care cererea a crescut fantastic pentru inmormantare si evenimentele care se vor desfasura in urmatoarele zile.

- Antrenorul echipei de fotbal West Ham United, David Moyes, a prefațat meciul cu FCSB, din prima etapa a grupelor Conference League. “Noi am urmarit multe meciuri si am incercat sa cunoastem cat mai bine jucatorii. O intelegem mai bine pe FCSB. (…) Am recunoscut un jucator sau doi la care trebuie sa…

- Maestrul Tudor Gheorghe, alaturi de Corul și Orchestra „Concertino”, va susține un recital de gala la Casa de Cultura din Radauți, in data de 8 octombrie, ora 19:00. Spectacolul reprezinta premiera naționala. Biletele se vor pune in vanzare la Casa de Cultura, incepand cu data de 20 septembrie. The…

- Art Safari anunta la editia aniversara cu numarul 10, in perioada 23 septembrie - 11 decembrie, de la Palatul Dacia-Romania din strada Lipscani, nr. 18-20, o expozitie de in parteneriat cu celebrul Victoria & Albert Museum din Londra, cu lucrari extrem de valoroase semnate de John Constable.…