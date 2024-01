Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Deva și Centrul Cultural ,,Dragan Muntean” Deva, in parteneriat cu MiraShow va invita la un inedit concert de muzica italiana. Dupa succesul primului concert Omagiu Toto Cutugno la Cluj-Napoca, MiraShow pregatește pentru 2024 un nou Tour Omagiu Toto Cutugno in Romania…

- Organizatorii anunta ca spectacolul initial progrmat pentru data de 11 februarie ora 18.00 la Casa de Cultura a Studentilor din Iasi va avea loc cu o saptamana mai tarziu, respectiv duminica 18 februarie la ora 18.00. Biletele deja achizitionate raman valabile. In seara de 18 februarie, acorduri romantice…

- "Aeroport Cluj Napoca - Alte 27 de kg de flori de mina posibil din patrimoniul national, descoperite intr-un colet cargo. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Cluj Napoca, impreuna cu colegii din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Aeroport Cluj au mai descoperit…

- Un nou transport de pietre de mina extrem de valoroase, care trebuiau sa ajunga in strainatate, a fost descoperit de politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Cluj Napoca, impreuna cu cei din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Aeroport Cluj. In 16 ianuarie au fost…

- De Sarbatoarea Sfantului Ștefan, pe 27 decembrie 2023, la Suceava, a avut loc Festivalul de colinde ucrainene, ediția a XXIII-a, organizat de Uniunea Ucrainenilor din Romania, Filiala Suceava, reprezentata de președintele Ilie Sauciuc, in parteneriat cu Casa de Cultura a Studenților din cadrul ...

- Entuziasmul crește in randul fanilor muzicii și festivalurilor, deoarece organizatorii festivalului Untold 2024 au dezvaluit primele nume confirmate pentru cea de-a noua ediție a evenimentului spectaculos. Festivalul, programat sa aiba loc in perioada 8-11 august 2024, la Cluj-Napoca, promite sa deschida…

- Vineri, 24 noiembrie 2023, la ora 19:00, va avea loc deschiderea oficiala a Targului de Craciun ,,Planeta Craciun”, primul targ de sarbatori organizat de UNTOLD Universe in Cluj-Napoca și unul dintre cele mai așteptate din Romania.

- Astazi, 21 Noiembrie 2023, de la ora 19.00, la Casa de Cultura a Studenților din Cluj-Napoca, are loc un eveniment extrem de important pentru studenți, și anume Gala Tineretului Clujean. Turdeanul Ovidiu Damian, in calitate de vicepreședinte al Federației Tinerilor din Cluj, a fost invitat la Via Cluj…