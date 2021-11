Casa lui Will Smith. In ce lux traiește actorul! Anul acesta, Will Smith și-a imbogațit „colecția” de case cu o proprietate nou-nouța. Actorul și soția sa au achiziționat o vila de lux in zona Hidden Hills din Los Angeles. Pentru aceasta proprietate, au scos din buzunar nu mai puțin de 11.3 milioane de dolari. Casa a fost construita in 2020, deci ei sunt primii proprietari. Este o locuința cu un spațiu extrem de generos. Casa lui Will Smith este compusa din 6 dormitoare, 9 bai și este dotata cu toate facilitațile la care te-ai putea gandi. Are o sala de cinema, camere de biliard și bar in piscina.…