- Un sondaj efectuat online, in perioada 15 noiembrie-3 decembrie anul curent, arata ca bugetul mediu alocat de parinți pentru perioada sarbatorilor de iarna este in medie de 195 de lei. Sondajul a fost efectuat de cei de la Clubul Copiilor. 195 de lei, aceasta este suma pe care și-au propus in general…

- FOTO VIDEO| Cetatea Alba Carolina imbraca haine de sarbatoare: Decorațiunile, pregatite pentru deschiderea Targului de Craciun. Cand va avea loc aprinderea iluminatului festiv FOTO VIDEO| Cetatea Alba Carolina imbraca haine de sarbatoare: Decorațiunile, pregatite pentru deschiderea Targului de Craciun.…

- FOTO: Cugirul a imbracat haine de sarbatoare. S-a aprins iluminatul festiv pentru sarbatorile de Craciun Cugirul a imbracat haine de sarbatoare. S-a aprins iluminatul festiv pentru sarbatorile de Craciun In seara aceasta a fost aprins iluminatul festiv care impodobește orașul cu ocazia sarbatorilor…

- Cu ocazia sarbatorilor de iarna, in Romania au fost deschise mai multe targuri de Craciun, care mai de care mai interesante. Printre cele care au atras atenția oamenilor se numara și noul targ din sectorul 3 al Capitalei, ‘Laminor Winter Wonderland’. Pe cat este de celebru și așteptat, pe atat de mari…

- De Sfantul Andrei, Bistrița s-a imbracat de sarbatoare. Sarcina de a aprinde luminițele a revenit unui baiețel care implinește 5 ani, in 5 decembrie. In aceasta seara, de Sfantul Andrei, orașul s-a imbracat de sarbatoare. Iluminatul festiv a fost pornit de un baiețel care implinește 5 ani tocmai in…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, i-a primit, miercuri, pe trei dintre elevii care au obtinut medalii la Olimpiada Internationala de Matematica din Japonia si anunta ca ei vor aprinde luminile din Targul de Craciun si iluminatul festiv de sarbatori.”Andrei Chirita, David Anghel si Pavel…

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a oficializat duminica, 8 octombrie, intenția de a candida ca independent in urmatoarele alegeri pentru București, avand sprijinul partidelor care doresc acest lucru. El a subliniat ca intenționeaza sa duca mai departe proiectele inițiate. Nicușor Dan se alatura…

- Cezar Bolliac este o strada din Sectorul 3 al Capitalei, in care, pana acum mai bine de un an, domnea liniștea. De cand au aparut in zona drogații, viața locuitorilor de aici s-a transformat intr-un coșmar. Drogurile sunt un flagel care pare ca ne-a acaparat cu totul, iar autoritațile nu fac nimic.…