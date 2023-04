Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Sibiu impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane si Inspectoratului General al Politiei de Frontiera efectueaza 34 de perchezitii…

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului Romaniei din 8 februarie 2023: PROIECTE DE LEGIPROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatorești PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚAPROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA pentru modificarea literei…

- In ziua de 06 Februarie 2023 la ora 03:26:20 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.5, la adancimea de 20km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 74km NE de Ploiesti, 94km V de Braila, 98km E de Brasov, 99km V de Galati,…

- La sediul Centrului Regional de Prevenire Evaluare i Consiliere Antidrog Galai a avut loc mari 31 ianuarie 2023 prezentarea Raportului de evaluare a activitilor desfurate în anul 2022.CRPECA Galai din care fac parte Centrul de Prevenire Evaluare i Consiliere Antidrog (CPECA) Galai Centrul de Pr...

- Detasamentul de Pompieri Tecuci a intervenit pentru deszapezirea pistei de aterizare si a cailor de acces din cadrul Spitalului Municipal Tecuci pentru a facilita aterizarea elicopterului SMURD care avea o misiune urgenta. A fost necesara transferarea de urgenta de la Tecuci la Galati a unui copilas…

- Cinci județe din țara au fost, de vineri de dimineața, sub cod portcaliu de ninsoare și viscol, conform avertizarilor emise de meteorologi pe 27 ianuarie. Intre ele și județul Buzau, unde a nins abundent și stratul de zapada a ajuns in unele zone la doi metri. Pagina de Facebook Severe Weather Alert…

- ”Razboiul din Ucraina ne determina sa reconfiguram harta rutelor de transport de marfuri dinspre Moldova spre Romania. I-am spus, astazi, ministrul Economiei din Republica Moldova, Dumitru Alaiba, ca solutia pentru o colaborare comerciala mult mai eficienta este platforma multimodala de la Dunare, foarte…

- Arheologii anunța descoperiri la cetatea dacica de la Piroboridava, de pe malul Siretului, din Galați. In urma sapaturilor au fost gasite vase de ceramica, varf de sageata din bronz și oase de animal decorate.