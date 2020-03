Stiri pe aceeasi tema

- Cererea pentru cardul de sanatate duplicat se trimite pe e-mail. Decizia a fost luata la nivelul Casei de Sanatate Buzau, avand in vedere riscurile epidemiologice existente. Astfel, in vederea prevenirii raspandirii infecțiilor cu COVID – 19, conducerea Casei de Asigurari de Sanatate Buzau propune asiguraților…

- In vederea prevenirii raspandirii infectiilor cu COVID – 19, conducerea Casei de Asigurari de Sanatate Buzau, propune asiguratilor, furnizorilor de servicii medicale si angajatorilor persoane juridice, sa tina cont de mai multe masuri preventive. Conducerea Casei de Asigurari de Sanatate recomanda buzoienilor…

- In ședința Comitetului pentru Situații de Urgența ce a avut loc luni, 10 februarie, autoritațile au aprobat in unanimitate ca tabara școlara de la Arbanași, aflata in prezent in conservare, sa serveasca drept locație pentru eventualele situații excepționale care ar putea aparea in care spitalele din…

- Casa de Asigurari de Sanatate Dambovița aduce la cunoștința asiguraților faptul ca potrivit Ordinului CNAS nr.1151/2019, publicat in Post-ul NOUTATE: O data cu cardul de sanatate european se poate elibera și un duplicat, contra cost apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Anunț important facut de Casa Județeana de Asigurari de Sanatate Timiș. Reprezentanții instituției ii informeaza pe asigurați ca pot solicita eliberarea unui card european de sanatate dublicat, incepand cu data de 7 februarie. „Astfel, asigurații care din diferite motive nu mai au cardul european de…

- Persoanele asigurate pot solicita eliberarea unui card european de sanatate duplicat in cazul pierderii, deteriorarii sau alte situații justificate. In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicat Ordinul pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalitații de suportare a cheltuielilor…

- Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Gorj are un nou director. Elena Cojocaru ocupa functia de presedinte interimar al Casei de Sanatate pana la organizarea concursului. Aceasta a fost numita in functia de director ori de cate ori a fost sc...