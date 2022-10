Stiri pe aceeasi tema

- Casa de moda franceza Jean Paul Gaultier a fost data in judecata de Galeria Uffizi din Florenta pentru „utilizarea neautorizata a ‘Nasterii lui Venus’ de Botticelli”, un celebru tablou din perioada Renasterii italiene, informeaza AFP, citata de Agerpres. „Casa de moda a folosit imaginea capodoperei…

- Galeria Uffizi din Florenta a anuntat luni ca a dat in judecata casa de moda franceza Jean Paul Gaultier pentru "utilizarea neautorizata a 'Nasterii lui Venus' de Botticelli", un celebru tablou din perioada Renasterii italiene, informeaza AFP.

- Incendiul care a izbucnit la studiourile de film Cinecitta de la Roma a fost stins, dupa ce o parte din scenografia "Firenze rinascimentale" a fost distrusa, anunta agentia Ansa. "Incendiul a fost stins. Nu exista nici raniti, nici intoxicati, nici pagube materiale grave", a anuntat un purtator de cuvant…

- Incidentul a avut loc la galeria de arta Uffizi din Florenta, unde este expusa opera lui Sandro Botticelli, gestul activiștilor fiind o noua forma de protest pentru a atrage atenția asupra schimbarilor climatice, scrie The Guardian . Protestatarii, din grupul de activisti Ultima Generazione (Ultima…

- In Italia, activiștii de mediu și-au lipit mainile de faimosul tablou „Primavara” de Sandro Botticelli, care este expus in Galeria Uffizi din Florența. Muzeul a precizat ca, datorita geamului, care fusese instalat ca masura de precauție, pictura nu a fost deteriorata. Asaltul muzeelor Doi manifestanți…

- Panica in Galeria Uffizi, din Florenta. O capodopera creata de Botticelli a fost la un pas sa fie distrusa. Doi ecologisti si-au lipit palmele de tabloul ”Primavera” in semn de protest fata de lipsa de actiune a autoritatilor in fata schimbarilor climatice. The post Capodopera de Botticelli, la un pas…

- Activiștii de mediu din Florența și-au lipit mainile de carcasa de sticla protectoare a tabloului Primaveria lui Botticelli de la Galeria Uffizi. Cei doi activiști pentru clima, un barbat și o femeie au fost ajutați de o a treia femeie pentru a așeza un banner pe care scria „Ultima Generazione No Gas…

- ”Mai multe circuite in Toscana, Napoli si Coasta Amalfi, Sicilia si Costa del Sol sunt disponibile in septembrie si octombrie, in oferta agentiei organizatoare Hello Holidays, la preturi de 266 de euro/persoana in perioada de Early Booking. Programele “Senior Holidays” sunt destinate tuturor categoriilor…