Stiri pe aceeasi tema

Va era dor de-o srbatoare ca-n povești?! No, așe: Trei zile de spectacol in mediul online și alte doua zile de spectacol pe Etno Tv - iubirea la romani este celebrata de CJCPCT „Cindrelul-Junii" Sibiu, cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu, prin premiera „La Sibiu, de Dragobete" a Ansamblului Folcloric…

Sarbatorim Dragobetele printr-un spectacol despre iubirea fascinanta și inepuizabila, in note folclorice. Evenimentul va avea loc la Teatrul Național Aureliu Manea, de la ora 19:00, iar programul este urmatorul: Erosul

Pe 24 februarie, ora 19 la Teatrul Național Aureliu Manea are loc un spectacol folcloric de Dragobete cu „feciori și fete".

Autoarea iși dezvaluie universul caleidoscopic, formulandu-și crezul artistic ,, Cel mai mult ma regasesc in arta abstracta și in expresionismul abstract.

Cei mici sunt invitați la teatru! Personajele de poveste preferate ii așteapta in fiecare duminica de la ora 11:00! Acestea sunt spectacolele de copii din luna februarie

Luni, 25.01.2021, de la ora 19.00, vom gazdui in colaborare cu Casa de Cultura Turda, concertul cameral al Orchestrei Filarmonicii de Stat „Transilvania"

Primaria Turda a facut un anunț de ultim moment: focul de artificii nu va mai avea loc! Nu s-au primit avizele necesare!

Situația actuala in care ne aflam poate fi perceputa ca fiind descurajatoare in ceea ce privește desfașurarea activitaților cu care ne-am obișnuit. Chiar și așa, actorii Teatrului Național Aureliu...