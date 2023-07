Stiri pe aceeasi tema

- George Becali, nașul Gabrielei Firea, i-a luat acesteia apararea: „Trebuie sa cada capete grele. Urmatoarea ținta e Pandele”.„M-a luat prin surprindere pentru ca nu a rezistat presiunii. Eu sunt nașul lor. Daca erau vinovați spuneam: domne, e vinovata Firea. Conspirație politica, toata lumea a sarit…

- Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovskildquo; va participa la Festivalul Opera Nights din Hunedoara in perioada 12 16 iulie. Conform unui comunicat de presa transmis de Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovskildquo;, in aceasta saptamana, artistii Teatrului vor prezenta in deplasare,…

- – ediția a V-a a Festivalului Tinerilor Regizori, la final – Intre 4 și 7 iulie 2023, Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova a fost gazda celei de-a V-a ediții a Festivalului Tinerilor Regizori Theater Networking Talents (TNT), un eveniment teatral coordonat de regizorul Bobi Pricop, dedicat artiștilor…

- Intr-un demers de recuperare a istoriilor recente și de a integra scenografiile virtuale in spectacolul de teatru contemporan, regizoarea Catinca Draganescu alaturi de artistul Ciprian Facaeru, vor monta la Teatrul Național din Craiova ”Reconstituirea ’68”, parte a proiectului european ACuTe (Culture…

- Astazi, la Teatrul Național „Radu Stanca”, a avut loc cea de a treia conferința de presa prilejuita de ediția 2023 a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS). Gazda conferinței a fost Constantin Chiriac, Președinte FITS și Director General TNRS, care a prezentat cele mai noi informații…

- La Constanta, mai precis la Teatrul de Stat, a venit in anul 1975. Aici a avut cea mai longeviva perioada a carierei, fiind distribuit in rolul diverselor personaje pana in anul 1993 Inainte de a si arata talentul in fata publicului din Constanta, Titus Gurgulescu a mai trecut pe la: Teatrul National…

- Duminica, 21 mai, se incheie cea de-a noua ediție a festivalului organizat de Casa de Cultura Traian Demetrescu, sub titulatura „Zilele Mihai Viteazul”. Parcul Nicolae Romanescu este gazda unor ateliere, demonstrații de lupta, spectacole de teatru și dans, spectacole de jonglerie cu foc și a unui targ…