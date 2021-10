Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul privat de sanatate se va pune in slujba celui public. Ambulantele private vor raspunde in perioada urmatoare la apelul 112 pentru a ajuta sectorul public, in contextul pandemiei de Covid-19, a anunțat, marți, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Adela Cojan. Criza din…

- Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Adela Cojan, a anuntat marti, 12 octombrie, ca accesul ambulantelor catre pacientii ce suna la 112 pentru testarea COVID este foarte ingreunat, iar ambulantele private vor prelua o parte din aceste apeluri, informeaza Agerpres . „Este foarte ingreunat…

- CAS Constanta aduce la cunostinta urmatoarele proceduri si date de contact pe care le pot utiliza persoanele pentru evitarea deplasarii la sediu.In contextul numarului mare de cazuri de infectare cu virusul SARS CoV 2, Casa de Asigurari de Sanatate Constanta recomanda persoanelor sa utilizeze, in relatia…

- Presedintele Casei Nationale pentru Asigurari de Sanatate (CNAS), Adela Cojan, a declarat marti ca, pana in prezent, doar aproximativ 35% din medicii de familie au incheiat contracte pentru vaccinarea anti-COVID, potrivit agerpres.ro. In cadrul dezbaterii "Valul 4: impact, amenintari, solutii",…

- Primul medic de familie prins cu „vaccinarea la chiuveta”, o doctorița din Dambovița, a fost reținuta pentru 24 de ore. Aceeași masura a fost luata și fața de soțul ei, potrivit IPJ Dambovița. Femeia este acuzata ca ar fi dat adeverințe de vaccinare fictive pentru 10 persoane. Este vorba despre un nou…

- ”Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita, in urma cercetarilor efectuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Gaesti, au dispus masura retinerii pentru 24 de ore fata de o femeie…

- Alte 268 de cazuri de COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 11 sunt de import: 3-Franța, 2-Germania, 2-Turcia, 1-Italia, 1-Muntenegru, 1-Romania, 1-Spania.Numarul total de teste efectuate – 5.749, dintre care 1.

- Dupa noua ani de discutii, proceduri si o multime de bani cheltuiti CNAS anunța ca dosarul electronic de sanatate va putea fi accesat la inceputul lunii noiembrie. Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate spune ca se lucreaza inca la anonimizarea datelor, dupa ce Curtea Constitutionala…