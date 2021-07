Stiri pe aceeasi tema

- Detașamentul de Pompieri Alba Iulia a intervenit, in noaptea de miercuri spre joi, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa P+1+M, in comuna Ighiu, localitatera Sard. Incendiul s-a manifestat generalizat la nivelul acoperișului și al mansardei, pe aproximativ 120 de mp, transmite…

- Vremea capricioasa, cu furtuni aparute brusc, dupa o perioada in care canicula a afectat mai multe zone din țara, a cauzat pagube. Pompierii bihoreni au fost chemați sa intervina in mai multe cazuri, ca urmare a vremii nefavorabile, mai exact a vijeliei care a dat batai de cap in mai multe zone din…

- Din fericire, soferul a reusit sa iasa la timp si a scapat nevatamat.Pompierii au venit rapid la fata locului si au stins incendiul, insa focul a distrus complet autoturismul.Cauza probabila a izbucnirii incendiului a fost un scurtcircuit electric.

- Din fericire, soferul a reusit sa iasa la timp si a scapat nevatamat.Pompierii au venit rapid la fata locului si au stins incendiul, insa focul a distrus complet autoturismul.Cauza probabila a izbucnirii incendiului a fost un scurtcircuit electric.

- O masina aflata in mers, pe DN22, a fost cuprinsa de flacari, scrie realitateadetulcea.net . Pompierii au venit rapid la fata locului si au stins incendiul, insa focul a distrus autoturismul in proporție de 90 la suta.Din fericire cele doua persoane aflate in acesta au reușit sa se evacueze in siguranța.Cauza…

- Un puternic incendiu a izbucnit in noaptea de sambata spre duminica, la fabrica de frigidere Frigoglas, aflata la 15 kilometri de Timisoara. Pompierii au lichidat focul in jurul orei 5.00, duminica dimineata.

- INCENDIU la Campeni: Mansarda unei case din localitate, cuprinsa de flacari. Intervin pompierii pentru stingerea sa Un incendiu a izbucnit in cursul acestei zile, 26 aprilie, in jurul orei 18:30, in orașul Campeni, la o casa din localitate. Potrivit primelor informații, Statia de Pompieri Cimpeni intervine…

- FOTO VIDEO| INCENDIU la Abrud: Pompierii au intervenit pentru a stinge o mașina cuprinsa de FLACARI O mașina a fost cuprinsa de flacari duminica dimineața, in jurul orei 6.00. Incendiul a avut loc pe raza orașului Abrud. In cursul dimineții de duminica, Stația de pompieri Campeni, in cooperare cu SVSU…