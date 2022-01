Stiri pe aceeasi tema

- Dupa opt ore de discuții, luni, la Geneva, reprezentanții Rusiei și SUA au declarat ca vor sa continue negocierile in vederea detensionarii dosarului Ucraina. Dar pozițiile lor nu s-au schimbat. Adjuncta secretarului de Stat american, Wendy Sherman, a calificat discuțiile „sincere și directe”. Omologul…

- Adjuncta secretarului de stat american Wendy Sherman a declarat luni ca SUA au reiterat, in cadrul consultarilor de luni cu Rusia privind arhitectura de securitate, avertismentele occidentale in privinta unei eventuale invadari a Ucrainei, au fost ferme in respingerea propunerilor de securitate ale…

- O „soluție diplomatica” cu Rusia „mai este posibila”, daca Moscova joaca jocul dialogului, pentru a dezamorsa criza din jurul Ucrainei, a declarat vineri șeful diplomației americane Antony Blinken, la o conferința de presa la Washington, scrie AFP."Suntem gata sa raspundem…

- Presedintele american Joe Biden a discutat la telefon cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski in weekend, la cateva zile dupa ce a discutat cu presedintele rus Vladimir Putin si i-a dat asugurari ca Statele Unite si aliatii lor din NATO "vor reactiona energic" in cazul in care Rusia invadeaza Ucraina,…

- ''Apelul presedintelui Biden catre presedintele Putin a inceput la 15:35 (20:35 GMT, n.red.)'', a anuntat un oficial de la Casa Alba.Presedintele rus Vladimir Putin s-a declarat joi "convins" ca un dialog "eficient" este posibil cu Statele Unite ale Americii, in mesajul de felicitare de sfarsit de an…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a declarat joi "convins" ca un dialog "eficient" este posibil cu Statele Unite ale Americii, în mesajul de felicitare de sfârsit de an trimis omologului sau american Joe Biden, cu doar câteva ore înaintea unei convorbiri telefonice…