- Un studiu publicat de Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA prezinta cazul unui femei infectate cu coronavirus, asimptomatica, care s-a intors din Statele Unite in China și care, dupa ce a folosit liftul cladirii in care locuia a dus la infectarea a cel puțin 71 de

- Departamentul american al Apararii (Pentagon) vrea sa investeasca in 2021 suma totala de 130,5 milioane de dolari pentru modernizarea bazei militare romanești de la Campia Turzii, județul Cluj. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Musulmanii care vor lua parte anul acesta la marele pelerinaj de la Mecca, cunoscut sub numele de Hajj, nu vor putea atinge sau saruta nici Kaaba, nici Piatra Neagra, cele mai importante si mai sfinte locuri ale islamului, care se gasesc în Moscheea Sfânta, au informat luni autoritatile…

- Ziarul Unirea 3 NOI simptome ale COVID-19 au fost recunoscute de specialiștii americani: Acestea apar intre 2 și 14 zile de la infectarea cu SARS- COV-2 Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite a recunoscut trei noi simptome ale infectarii cu SARS-COV-2, scrie Digi24. Pe…

- Trei noi simptome ale infectarii cu noul coronavirus au fost recunoscute de Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite. Pe lista oficiala, care cuprindea opt poziții, au fost adaugate nasul curgator ori congestionat, greața și diareea. Specialiștii spun ca acestea apar intre…

- Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din Letonia a afirmat ca niciunul dintre testele pentru COVID-19 efectuate in ultimele 24 de ore nu a iesit pozitiv. Cu toate acestea, un pacient in varsta infectat cu coronavirus a decedat, ridicand la 17 numarul total de decese legate de COVID-19 in Letonia.…

- Numarul de apeluri pentru intoxicarea cu dezinfectantii de uz casnic a crescut de peste doua ori in New York, dupa comentariile presedintelui Trump care sugera ca ingerarea unui dezinfectant ar putea fi o posibila solutie pentru a combate noul coronavirus. Centrul de Control al Toxicitatii din New York…

- Institutul de Virusologie din Wuhan, același laborator de cercetare in care adepții teoriilor conspiraționiste susțin ca ar fi fost creat noul coronavirus, a fost atacat de hackeri, scrie Business Insider.Institutul din Wuhan, singurul laborator de nivel 4 de biosecuritate din China, in care sunt cercetați…