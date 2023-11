Stiri pe aceeasi tema

- Acuzațiile la adresa CEO-ului Tesla și X au venit vineri, Casa Alba motivand ca Musk a facut „o promovare abjecta a urii antisemite si rasiste” intr-una dintre postarile sale pe reteaua sa de socializare, relateaza AFP, potrivit News.ro.Miliardarul a raspuns miercuri unei postari care acuza evreii de…

- A trecut un an de cand Elon Musk a preluat Twitter și foarte multe s-au schimbat la rețeaua care din iulie se numește X. Compania are cu cateva mii de angajați mai puțin, a pierdut mult la business-ul de publicitate și are probleme cu dezinformarea și cu moderarea.

- Reteaua de socializare X (fostul Twitter) a anuntat ca a „sters sau raportat zeci de mii de mesaje" legate de atacul Hamas asupra Israelului, ca raspuns la amenintarea UE cu sanctiuni pentru raspandirea de informatii false.„De la atacul terorist asupra Israelului, am luat masuri pentru a elimina…

- Linkurile si articolele de presa distribuite pe reteaua de socializare X (fosta retea Twitter) nu mai apar de acum inainte decit sub forma unor imagini, fara titlu si fara descriere, o disparitie justificata de Elon Musk din motive "estetice", informeaza joi AFP. Schimbarea generalizata a interfetei…

- Elon Musk respinge teoria „tradarii” intereselor americane dupa ce le-a ordonat anul trecut inginerilor sai sa inchida reteaua de sateliti de comunicatii Starlink pentru a opri un atac ucrainean asupra flotei ruse de la Marea Neagra.„Sunt cetațean al Statelor Unite și am un singur pașaport. Indiferent…

- Utilizatorii platformei X, cunoscuta anterior ca Twitter, nu vor mai putea bloca comentariile urmaritorilor nedoriți, potrivit unei postari facute de Elon Musk, vineri, eliminand ceea ce a fost vazut de mult timp ca o cheie de siguranța. Blocarea va fi disponibila doar pentru mesajele directe, a spus…