Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a anuntat joi ca asistenta acordata Ucrainei de catre SUA pentru a contracara invazia rusa a "incetat complet" din cauza lipsei unui acord in Congres pentru a continua sprijinirea autoritatilor de la Kiev, relateaza EFE si Reuters, potrivit Agerpres. La Washington continua totusi negocierile…

- Casa Alba a anuntat joi ca asistenta acordata Ucrainei de catre SUA „a incetat” din cauza lipsei unui acord in Congres pentru a continua sprijinirea autoritatilor de la Kiev. In același timp, atacurile asupra Ucrainei s-au intensificat, a declarat purtatorul de cuvint al Consiliului Securitatii Nationale…

- SUA suspenda asistența pentru Ucraina, in razboiul cu Rusia: ”Sprijinul a incetat complet”. Care sunt motivele SUA suspenda asistența pentru Ucraina: Casa Alba a anuntat ca sprijinul acordat Ucrainei de catre SUA, pentru a contracara invazia rusa, a „incetat complet”. Motivul este lipsa unui acord…

- Casa Alba a anunțat ca asistenta acordata Ucrainei de catre SUA pentru a contracara invazia rusa „a incetat” din cauza lipsei unui acord in Congres... The post Casa Alba anunța: ajutorul acordat Ucrainei in razboiul cu Rusia a incetat! appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Razboi in Ucraina, ziua 688. Casa Alba a anuntat ca asistenta acordata Ucrainei de catre SUA pentru a contracara invazia rusa a "incetat complet" din cauza lipsei unui acord in Congres pentru a continua sprijinirea autoritatilor de la Kiev.

- Casa Alba a anuntat joi ca asistenta acordata Ucrainei de catre SUA pentru a contracara invazia rusa „a incetat” din cauza lipsei unui acord in Congres pentru a continua sprijinirea autoritatilor de la Kiev. In același timp, atacurile rusești cu rachete nord-coreene asupra Ucrainei s-au intensificat,…

- Casa Alba a avertizat ca Statele Unite mai au suficiente fonduri doar pentru un singur pachet suplimentar de ajutoare pentru Ucraina in acest an, in contextul in care Congresul american blocheaza un nou pachet financiar acordat Kievului, noteaza AFP. "Mai avem un singur pachet de ajutoare" inainte ca…

- Administrația Biden ia in considerare impunerea de noi restricții asupra persoanelor care pot solicita azil, precum și extinderea procesului de deportare pentru a asigura noi ajutoare pentru Ucraina și Israel in proiectul de lege privind finanțarea suplimentara. Acest lucru a fost dezvaluit pentru Reuters…