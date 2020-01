Stiri pe aceeasi tema

- Robert O’Brien, consilierul pentru Securitate Naționala al Casei Albe, a declarat ca Statele Unite și-au manifestat disponibilitatea de a relua discuțiile cu Phenianul, intrerupte in luna octombrie, ca urmare a impasului in tratativele dintre cele doua parți, potrivit Mediafax."I-am contactat…

- Statele Unite monitorizeaza acțiunile Coreei de Nord și considera ca situația este ingrijoratoare, dar ca inca exista cai de comunicare intre cele doua state, a declarat duminica Robert O'Brien, consilier de securitate de la Casa Alba, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Washingtonul vrea…

- Robert O’Brien, consilierul prezidențial pentru Siguranța Naționala, a declarat ca atacul armat de la baza militara din Pensacola "pare" sa fi fost un atentat terorist, informeaza cotidianul The Washington Times.Citește și: Raed Arafat amenința ca pleaca din Romania. Fondatorul SMURD: Pentru…

- Statele Unite continua sa puna presiune pe Turcia pentru a renunta la sistemele ruse de aparare anti-racheta S-400. Americanii spun ca vor impune sanctiuni, a declarat duminica consilierul pentru Securitate Nationala al Casei Albe, Robert O'Brien, conform Reuters.

- Statele Unite sunt foarte suparate din cauza achizitionarii de catre Turcia a sistemelor ruse de aparare anti-racheta și ar putea impune sancțiuni Ankarei, daca nu "scapa" de acestea, a declarat duminica consilierul pentru Securitate Naționala al Casei Albe, Robert O'Brien, scrie Mediafax, citand Reuters.

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, Robert O'Brien, a afirmat ca disputele privind apele revendicate de China si de alte cateva tari sud-est asiatice ar trebui sa fie solutionate in mod pasnic. ''Noi nu credem ca (aceste dispute) trebuie sa fie rezolvate prin intimidari,…

- ​Primul ministru estonian, Juri Ratas și vicepreședintele american Mike Pence, au convenit în data de 1 noiembrie 2019, la Whashington, asupra unei abordari unificate între Estonia și Statele Unite pentru a asigura securitatea rețelelor 5G, se arata într-un comunicat al Casei Albe.…

- ”Am fost ingrijorat de apelul” telefonic, scrie Alexander Vindman in declaratia sa preliminara, pe care urmeaza sa o prezinte marti in Congres si din care The New York Times (NYT) a publicat fragmente.”Eu nu credeam ca este potrivit sa i se ceara unui Guvern strain sa ancheteze un cetatean…