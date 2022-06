Caruselul lui Ştefan Mitroi Metaforele sale au un iz folcloric. Linia pe care o exploreaza Stefan Mitroi e una deopotriva parabolica, dar si parodica. Stefan Mitroi parodiaza eternitatea. In lumea poeziei si prozei sale eminescianul vers „un vis etern al mortii e viata lumii intregi", se transforma, cateodata, intr-un hohot de ras molipsitor. Lipsa gravitatiei din poezia, dar si din proza lui Stefan Mitroi - un autor care si-a inceput cariera la Iasi, a fost redactor sef la revista Opinia studenteasca, in perioada ei de glorie, apoi si-a continuat-o la Bucuresti si in sudul tarii, legandu-se tot mai mult, pe masura trecerii… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

