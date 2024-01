Cartier UNIREA, Bistrița: Pubela galbenă se ridică miercuri, 24 ianuarie Pubela galbena pentru CARTIER UNIREA din Bistrița se ridica in 24 IANUARIE 2024. Incepand cu acest an, pentru CARTIER UNIREA din Bistrița, pubela galbena se ridica in a 4-a saptamana din luna, in ziua de miercuri. Aceasta modificare in programul de colectare vine pentru a imbunatați serviciile de salubritate pentru utilizatorii din Bistrița. „Va recomandam sa scoateți din timp pubela galbena in fața porții – cu o seara inainte sau dimineața foarte devreme pentru a nu perturba programul de colectare a operatorului de salubritate. Este posibil ca pe anumite trasee mașina de colectare sa ajunga dupa-masa… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 17 ianuarie 2024, in Bistrița și in localitațile componente (cu excepția cartierului Unirea), se colecteaza PUBELA GALBENA pentru deșeurile reciclabile din plastic / metal. „Atenție! In cartierul Unirea pubela galbena se va colecta miercuri 24 ianuarie! S-a facut aceasta modificare in programul…

- In data de 17 ianuarie 2024, in municipiul Bistrița și in localitațile componente CU EXCEPȚIA CARTIERULUI UNIREA, se colecteaza PUBELA GALBENA pentru deșeurile reciclabile din plastic / metal! In cartierul Unirea pubela galbena se va colecta miercuri 24 ianuarie 2024! S-a facut aceasta modificare in…

- Anul 2024 vine cu o modificare a programului de colectare a deșeurilor reciclabile pentru Cartierul Unirea din Bistrița, anunța Cristian Marius Niculae, managerul ADI Deșeuri BN. In Bistrița și localitațile componente, programul de colectare a deșeurilor reciclabile in luna IANUARIE 2024 este urmatorul:…

- In data de 20 DECEMBRIE 2023, in municipiul Bistrița și in localitațile componente, se colecteaza PUBELA GALBENA pentru deșeurile reciclabile din plastic / metal! Conform programului de colectare a deșeurilor reciclabile, in a 3-a saptamana din luna, in ziua de miercuri se colecteaza pubela galbena…

- 20 DECEMBRIE 2023, in Bistrița și in localitațile componente, se colecteaza PUBELA GALBENA pentru deșeurile reciclabile din plastic și metal! Conform programului de colectare a deșeurilor reciclabile, in a 3-a saptamana din luna, in ziua de miercuri se colecteaza pubela galbena pentru deșeurile reciclabile…

- Deșeurile reciclabile din sticla, respectiv sacul verde, se colecteaza miercuri 13 DECEMBRIE 2023 in municipiul Bistrița și in localitațile componente, informeaza ADI Deșeuri Bistrița-Nasaud. Programul de colectare a sacului verde va incepe de la ora 8.00 pentru ca cetațenii sa aiba timp sa scoata deșeurile…

- Miercuri, 22 NOIEMBRIE 2023, in Bistrița și in localitațile componente, se colecteaza PUBELA GALBENA pentru deșeurile reciclabile din plastic / metal, ne reamintește ADI Deșeuri BN. Conform programului de colectare a deșeurilor reciclabile, in a 3-a saptamana din luna, in ziua de miercuri se colecteaza…

- Deșeurile reciclabile din sticla, respectiv sacul verde, se colecteaza miercuri 15 NOIEMBRIE 2023 in Bistrița și in localitațile componente – ne reamintește ADI Deșeuri BN. „Contribuie și tu la eforturile noastre de a face Bistrița-Nasaud un județ mai curat! Colecteaza separat și corect deșeurile reciclabile,…