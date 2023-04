Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurenței a anunțat ca mai mulți producatori de ulei de floarea soarelui sunt suspectați de posibile intelegeri de stabilire a preturilor. Pe lista se afla și patru companii de top de pe piața romaneasca, doua multinaționale și doua firme autohtone. Principalii producatori de ulei din Romania…

- Obținerea unui imprumut de afaceri poate fi un pas important pentru dezvoltarea firmei tale, indiferent daca vrei sa-ți extinzi operațiunile, sa pregatești inventarul pentru sezoanele aglomerate sau sa digitalizezi toate procesele. Cerințele specifice pentru un credit de afaceri variaza in funcție de…

- Compania de Apa Someș S.A., operator regional aflat sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, a semnat contractul de lucrari ce prevede ,,Extinderea rețelei de canalizare in localitatea Livada, comuna Iclod, județul Cluj”. Obiectivul de investiții prevede extinderea rețelei de canalizare pe o lungime…

- Cererea Romaniei de a fi inclusa in programul Visa Waiver este „legitima”, insa „nu exista garantii” ca acest pas se poate face „maine”, a declarat marti, la Bucuresti, senatorul american democrat Dick Durbin, precizand ca intelege ca eliminarea vizelor pentru SUA „inseamna mult pentru romani” si ca…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a avut, marti, o intrevedere cu reprezentantii companiei americane Fluor Corporation, listata la bursa din New York, cu o cifra de afaceri de aproximativ 15 miliarde de dolari pe an. Compania este cel mai mare finantator si actionar al tehnologiei reactoarelor modulare…

- Binance, cea mai mare platforma de schimb de criptomonede din lume, planifica, pana la finele anului 2023, angajari in hub-ul de tehnologie din Iași, deschis in septembrie anul trecut. „Binance angajeaza constant și se dezvolta in intreaga lume, iar Romania, recunoscuta pentru competențele sale ridicate…

- Compania germana Remondis, specializata in managementul deseurilor, si lantul suedez de imbracaminte H&M au anuntat miercuri ca au creat un joint-venture pentru reciclarea hainelor si pentru a stimula sustenabilitatea, informeaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Compania aeriana regionala britanica Flybe a anuntat sambata ca si-a incetat activitatea si si-a anulat toate zborurile, dupa ce si-a reluat activitatea in aprilie, in urma unui faliment, in 2020, din cauza crizei provocate de pandemia covid-19, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi…