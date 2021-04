Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va incheia, in zilele urmatoare, un nou contract cu asocierea Pfizer-BioNTech pentru achizitionarea a 1,8 miliarde de doze de vaccin anti-COVID-19, livrabile incepand de anul acesta si pana in anul 2023, a declarat vineri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit…

- UE vrea sa dea in judecata AstraZeneca. Acțiunea este susținuta de majoritatea țarilor membre. Comisia Europeana se pregateste sa deschida un proces impotriva producatorului de vaccinuri AstraZeneca, a relatat miercuri seara publicatia Politico, citand cinci diplomati din UE, ramasi sub protectia anonimatului,…

- Uniunea Europeana renunta sa recurga la posibilitatea de a cumpara 300 de milioane de doze suplimentare de vaccin impotriva covid-19, prevazute prin contracte cu AstraZeneca si Johnson & Johnson, declara un oficial UE de rang inalt pentru Reuters, relateaza News.ro. Comisia Europeana a…

- Cel puțin 12 din cele 27 de state ale Uniunii Europene au incredere ca vor putea vaccina 70% din populație impotriva Covid pana la jumatatea lunii iulie, a declarat marți comisarul pentru piața interna, Thierry Breton, potrivit Digi24 , care citeaza Reuters. Comisia Europeana și-a propus acest procent…

- Comisia Europeana va sprijini intentia Poloniei de a furniza Ucrainei inca 1,2 milioane de doze de vaccin AstraZeneca impotriva coronavirusului, a declarat miercuri guvernul de la Kiev intr-un comunicat citat de Reuters, noteaza Agerpres. Vicepresedinte Comisiei Europene Valdis Dombrovskis a afirmat…

- Uniunea Europeana a incheiat un nou acord cu Pfizer/BioNTech pentru achiziția a inca 300 de milioane de doze de vaccin anti-COVID. Stocul de doze de vaccin al UE se dubleaza astfel. Purtatorul de cuvant al Comisiei Europene a declarat, conform Reuters , ca noul contract a fost apobat de catre Comisie.…

- Inca 300 milioane de doze de vaccin vor fi livrate de Pfizer catre UE, in cadrul unui nou acord. Uniunea Europeana a finalizat un acord cu Pfizer si BioNTech pentru furnizarea a inca 300 de milioane de doze ale vaccinului produs de acestea impotriva COVID-19, a declarat luni, pentru agentia Reuters,…

- Documentul a fost publicat de Comisia Europeana vineri, in toiul disputei privind reducerea livrarilor catre statele membre, și chiar in ziua in care UE a dat unda verde serului dezvoltat de compania anglo-suedeza, scrie Reuters.Documentul care parafeaza acordul dintre UE și AstraZeneca pentru cumpararea…