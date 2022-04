Cartea zilei: Vaporul de noapte spre Tanger de Kevin Barry Este tarziu in noapte, iar in portul spaniol Algeciras doi gangsteri imbatraniti asteapta vaporul spre Tanger. Lumea lor e pe cale sa se destrame, iubirile au pierit, o fiica a disparut, iar ceea ce i mai tine in viata sunt amintirile. Vaporul de noapte spre Tanger este un roman plin de sex, moarte si droguri, dar, mai presus de toate, e un roman despre misterul iubirii. O capodopera tragicomica a unuia dintre cei mai mari autori irlandezi in viata, a fost comparat cu Asteptandu l pe Godot sau c ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

