Un debut impresionant, din 2016. Katrine Engberg, daneza nascuta in 1975, a fost dansatoare și coregraf pentru teatru și televiziune. Dar dupa debutul fulminant, nu s-a mai oprit și a continuat o serie de romane cu aceiași detectivi in prim plan, unul in 2017, al treilea in 2018, conform Mediafax.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.

Echipa stiripesurse.ro…