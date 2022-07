Cartea Zilei: Bufnitel si prima zi de scoala“ de Debi Gliori

Stiri pe aceeasi tema

- Ai zile bune si zile rele.Uneori te amuzi, alteori dai de belele.Dar sa ti spun secretul: si cand esti mare,si cand esti michellip;O tandra declaratie de iubire, Totu i mai usor cu un pupic e carticica perfecta pe care sa i o citesti puiului tau cand il tii in brate inainte de culcare.Totu i mai usor…

- Politia din Toronto a impuscat si a ucis un barbat care mergea pe strada cu o arma, intr-un cartier al orasului, joi dupa-amiaza, incident care a facut ca cinci scoli aflate in apropiere sa fie plasate in lockdown preventiv, au afirmat oficiali ai municipalitatii, conform Reuters. Politistii care au…

- Un tanar de 18 ani inarmat a ucis cel puțin 19 copii și doi adulți dupa ce a patruns marți intr-o școala primara din Texas, o tragedie care a aruncat America inapoi in cosmarul atacurilor armate in mediul scolar, transmite AFP. UPDATE Victimele impușcaturilor sunt dintr-o singura clasa, anunța autoritațile…

- Salvador Ramos, un tanar de 18 ani, a fost identificat de autoritati drept suspectul in cazul atacului asupra unei scoli elementare din orasul Uvalde, din statul american Texas, in care au fost ucise 21 de persoane, dintre care 19 copii.

- Un tanar de 18 ani a deschis focul intr-o școala din Texas, ucigand 14 copii și un profesor. Atacatorul a murit. Este cel mai grav atac armat petrecut in SUA in acest an. Președintele Joe Biden a fost informat imediat despre eveniment.

- Propaganda Kremlinului da rateuri exact unde promotorii ei se așteptau mai puțin, in randurile școlarilor din Rusia. In mijlocul unei festivitați de la școala, o eleva a avut un mesaj anti-razboi și anti-Putin la care nu se aștepta nimeni. Fata este in clasa a XI-a și invața la un liceu din orașul Izberbaș,…

- O persoana a fost ranita prin impuscare, joi, intr-o scoala, la Bremerhaven, in nordul Germaniei. Atacatorul a fost arestat, a declarat o purtatoare de cuvant a politiei. https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBreakingIEN%2Fstatus%2F1527213717661835264&widget=Tweet „Elevii sunt…

- Invațamantul vrancean a mai pierdut un om, pe profesoara de chimie Adela Stan. Tristul anunț a fost facut de familia indurerata: „Cu tristețe in suflet, familia anunța ca Adela a trecut in neființa luni dimineața. Adela Stan, soție, mama, bunica, soacra, profesor de chimie la Școala nr. 2, Focșani.…