Stiri pe aceeasi tema

- Clinica oftamologica OPTICLINE deschide un nou centru medical la finalul lunii februarie in piața MUREȘULUI din Campia Turzii. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In conformitate cu aprobarea ministrului apararii naționale, in perioada urmatoare se va duce o ampla campanie de promovare a carierei Post-ul Ministerul Apararii Nationale: Campanie de recrutare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca vacante, in baza de date AJOFM Dambovita sunt inregistrate astazi Post-ul 184 de locuri de munca disponibile pentru persoanele aflate in cautarea unui job apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca vacante, in baza de date AJOFM Dambovita sunt inregistrate astazi Post-ul 300 de joburi disponibile pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca vacante, in baza de date AJOFM Dambovita sunt inregistrate astazi Post-ul 384 de locuri de munca disponibile pentru persoanele aflate in cautarea unui job apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vrei un loc de munca avantajos? Patiseria Giovana de pe bulevardul Eroilor, langa Halta Teiș, cu program non-stop, angajeaza: covrigar Post-ul Patiseria Giovana face angajari! Vezi posturile disponibile apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca vacante, in baza de date AJOFM Dambovita sunt inregistrate astazi Post-ul 368 de locuri de munca disponibile pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Mai multe anunturi de angajare, in care li se cereau bani candidatilor pentru a primi un job in Elevetia, au fost publicate pe diverse platforme de recrutare si a fost folosita fraudulos identitatea companiei Adecco.