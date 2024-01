De joi, rafturile cu produse PepsiCo din magazinele Carrefour din Franta afiseaza o nota care spune ”Nu mai vindem acest brand din cauza cresterilor inacceptabile de pret”, a declarat un purtator de cuvant al retailerului francez. PepsiCo nu a raspuns la o solicitare de comentarii. Compania americana a declarat in octombrie ca planuieste cresteri ”modeste” de preturi in acest an, deoarece cererea s-a mentinut in ciuda majorarilor, ceea ce a determinat-o sa-si majoreze estimarea de profit pentru 2023 pentru a treia oara consecutiv. In ultimul an, comerciantii cu amanuntul de produse alimentare…