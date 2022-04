Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a dezmintit vineri informatiile aparute in aceeasi zi in unele media potrivit carora presedintele rus Vladimir Putin, care in luna octombrie va implini 70 de ani, ar putea suferi de cancer, catalogandu-le drept "fictiune si minciuna", relateaza agentia…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, a dezmintit vineri, 1 aprilie, informatiile aparute in aceeasi zi in unele media potrivit carora presedintele rus Vladimir Putin, care in luna octombrie va implini 70 de ani, are cancer, relateaza media ruse, citate de Agerpres . Potrivit purtatorului…

- Președintele american Joe Biden a anunțat, luni, ca nu iși retrage remarcile la adresa președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, pe care l-a numit „macelar” sau „criminal de razboi” și despre care a spus ca nu mai poate ramane la putere, informeaza CNN . „Nu retrag nimic. Exprimam indignarea morala…

- Este vorba de Anatoli Ciubais, care a renuntat la postul de reprezentant special al presedintelui Vladimir Putin pentru relatii cu organizatiile internationale, potrivit unei surse citate de Reuters, scrie Agerpres. Anatoli Ciubais a parasit deja teritoriul Federatiei Ruse.Informația a fost anunțata…

- Mesajul, citat de agenția ruseasca Tass , vine intr-un moment in care militarii ruși bombardeaza zone urbane, provocand numeroase victime printre civili și adevarate „catastrofe umanitare” in orașe precum Mariupol, potrivit Kievului. Oficialii ucraineni și grupurile pentru drepturile omului au acuzat…

- Ramzan Kadirov, liderul regiunii ruse Cecenia și un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, a transmis sambata ca luptatori ceceni sunt prezenți și lupta in Ucraina. Intr-un videoclip postat online, Kadirov s-a laudat ca unitațile cecene nu au suferit pana acum pierderi și a spus ca forțele…

- Președintele rus Vladimir Putin a convocat o reuniune neprogramata a Consiliului de Securitate al Federației Ruse, potrivit purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de TASS. La insistenta jurnalistilor, Peskov a menționat ca aceasta „nu este o reuniune obisnuita” a Consiliului, dar…

- Pe fondul tensiunilor și temerilor din ce in ce mai mari cu privire la o invadare iminenta a Ucrainei de catre Rusia, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a oferit un moment neașteptat de umor, relateaza The Guardian. Atingandu-și caștile, care pareau sa nu iși mai faca treaba, Volodimir Zelenski…