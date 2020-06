Stiri pe aceeasi tema

- "Piata globala a carnii pe baza de plante a fost estimata la 12,1 miliarde de dolari in 2019 si este preconizat ca va ajunge la 27,9 miliarde de dolari pana in 2025, cu o rata anuala de crestere de 15- (Euromonitor 2019). Good Food Institute a comunicat ca vanzarile de alimente din carne bazate pe plante…

- FMI a evaluat din nou, in scadere, previziunile privind creșterea economiei mondiale și prognozeaza o recesiune mondiala mult mai grava decat s-a prevazut. Fondul Monetar Internațional a anunțat miercuri, 24 iunie, ca pentru anul acesta prevede o contracție a PIB-ului mondial de 4,9%, fața de 3% cat…

- ​Compania europeana Just Eat Takeaway.com, care ofera servicii online de livrare de mâncare inclusiv pe piața din România, achiziționeaza Grubhub, un serviciu similar din SUA, la o valoare de 7,3 miliarde de dolari. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Cifra de afaceri a pietei serviciilor de posta si curierat din Romania ar putea ajunge la 6 miliarde de lei, in acest an, dupa ce in 2019 s-a estimat un business de 5,2 miliarde de lei, reiese dintr-o analiza publicata, luni, de KeysFin. La nivelul anului 2018, afacerile companiilor de posta si curierat…

- Cheltuielile militare la nivel mondial au crescut in 2019 la 1.917 miliarde de dolari (1.782 de euro) - o crestere cu 3,6% fata de 2018, reprezentand cea mai importanta crestere inregistrata din 2010, iar Statele Unite domina, anunta intr-un raport publicat luni Institutul International de Cercetarea…

- Ion Țiriac are o avere estimata la 1,2 miliarde de dolari. „Incepand cu aprilie 2020, averea lui Michael Jordan este estimata la 2,2 miliarde de dolari”, a anunțat Celebrity Net Worth. „Din pacate pentru Ion Țiriac, ultima parte a anului 2019 și prima parte din 2020 nu au fost atat de generoase pentru…

- China intentioneaza sa adopte masuri mai ample de relansare a economiei lovita de coronavirus, in conditiile in care epidemia a fost adusa sub control, transmite Reuters, citata de news.ro.Biroul politic al partidului comunist chinez a anuntat ca va intensifica masurile macroeconomice si va…